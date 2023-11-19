《美女廚房》靚女廚師Kit麥潔兒淡出娛圈　去年舉家移英做呢行

17年前由鄭中基、梁漢文、方力申主持的《美女廚房》成為香港人茶餘飯後的話題，除了登上節目的女嘉賓和三位主持外，節目的名廚周中和Kit Mak（麥潔兒）也成為了討論話題，特別是鄭中基、方力申餵Kit試食一幕更成為了經典cap圖。



Kit Mak（麥潔兒）因擔任《美女廚房》主持之一而爆紅。（網上圖片）

Kit Mak（麥潔兒）因擔任《美女廚房》主持之一而爆紅。（網上圖片）

近年Kit Mak（麥潔兒）已減少幕前演出，自年前於《開運旅神團》亮相後已鮮少見到她的出現。前年的一篇訪問中，她曾提到因為主持《美女廚房》而令事業起飛，更順利地賺到第一桶金在墨爾本買地建屋，正式成為「地主」：「香港雖然而家市道差，但作為投資嚟講都偏貴又好細，可以探索下唔同地方，相對嚟講同一價錢四百零萬，已經買到四、五千呎，喺香港可能做幾世都買唔到，相對門檻低好多，我對呢方面好有興趣。」

17年後Kit Mak（麥潔兒）依然好靚女。（YouTube截圖 / yourKitMak）

17年後Kit Mak（麥潔兒）依然好靚女。（YouTube截圖 / yourKitMak）

當時被問到有沒有移民想法，她就曾表示：「到時先諗，始終個根喺香港，亦都要考慮好多嘢。」原來Kit Mak（麥潔兒）已於上年舉家移民到英國居住，並在Facebook上向朋友、粉絲們道別。

「請大家原諒我！好想同大家講，其實我已身在英國兩個月了。我以為我好放得低，但剪完『得閒來坐-我的美美工作室』和『我和工作室畢業禮』，我對工作室嘅懷念一下子返晒嚟，那種愛一下子湧上心頭，但我會如片中咁答應你們和工作室......就是『下半場嘅人生，以世界為家，我會繼續將自己投入在我的烹飪世界裡，用另一種方法將我既烹飪和設計同大家分享和展現』。」

Kit Mak（麥潔兒）在YouTube上教煮香港特色美食。（YouTube截圖 / yourKitMak）

那麼移英後的Kit Mak在做什麼？其實她並沒有放棄一身好本領，到了新地方生活的她依然堅持於煮食廚藝上，拍片在YouTube上教授粉絲煮飯。可能是因為面向的觀眾是移居海外的香港人，所以多數都是教煮香港傳統菜式，例如有經典福建炒飯、柱侯牛腩煲、港式焗豬扒飯、紅糖椰汁砵仔糕或是蒸水蛋等等，每條片也有過過幾萬，甚至是近10萬點擊數，可見有幾歡迎。