女團Me&初登舞台嗌緊張　Mandy激罕低胸上陣：呢一刻仲出緊汗

寰亞全新女團Me&全隊員今日（18日）火辣性感登場現身西九文化區出席音樂會，這次是Me&首次公開表演唱新歌《 Eye to Eye 》。她們接受訪問表示：「其實我哋三個都好緊張，對上一次踩台已經係一年幾兩年前，今日真係好開心！」她們繼續指今天表現相當不錯，並表示：「我哋平時練習都用咗120分嘅努力，等我哋上台有咩甩咗嘅時候，有六十至八十分嘅水平，大家都係好高分嘅！」

寰亞全新女團Me&全隊員今日（18日）火辣性感登場現身西九文化區出席音樂會。（梁碧玲攝）

被問到會否陸續推出新歌，成員黃淑蔓(Feanna） 說：「等公司安排，我哋都有準備定啲新嘅作品，可能係廣東話版本，唔知㗎睇吓大家反應如何！」講到三人打扮今天比較性感，Feanna表示：「我今朝好驚，今朝我哋綵排嘅時候譚旻萱 (Mandy)着背心，我就着到冬天勁凍咁樣，我就心諗你地兩個會唔會凍㗎！」Mandy則表示：「其實我上台嗰吓已經出晒汗，到呢一刻都仲出緊汗。」

成員Mandy激罕低陣上陣。（梁碧玲攝）

講到年尾樂壇頒獎典禮將近，有否為同公司的師兄師姐投票，Feanna回應：「我啱啱見到十強裏邊有馮允謙，好開心我有份投佢票。我當然希望我哋公司有好成績，都可以攞獎啦！」Mandy反問十強有「伊光」，隊友立刻矯正Mandy讀錯名，並表示：「係尹光前輩！重新嚟過cut咗佢！」被問到會否希望跟對方合作，她們異口同聲說希望可以合作，並表示：「我哋聽咗佢首新歌好正，佢真係第一個跟得上潮流，我哋啱啱喺後台其實有見到佢，我哋淨係同佢鞠躬，好驚尷尬！」

女團Me表示想同尹光合唱。（梁碧玲攝）