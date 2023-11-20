新聞女王首集劇透｜佘詩曼演技大爆發　專業女主播與馬國明鬥互跣

TVB台慶重頭劇《新聞女王》邀得視后佘詩曼（阿佘）回巢夥拍視帝馬國明，相隔六年重返無綫擔正拍劇的佘詩曼惹來高度關注。此劇將會在11月20日起在香港播放。但內地就己經在11月17日晚在視頻網站首播了頭5 集，網民都認為此劇很高水準，值得追劇。

佘詩曼和馬國明各自帶領一組人。（網上截圖）

佘詩曼馬國門理念不同互跣互鬥

佘詩曼飾演「SNK News首席女主播」文慧心（Man姐），被形容是全港最紅新聞女主播，每次她出場，她的氣場隔著電視都感覺得到，完全就是一個女強人，而她報導新聞的語氣、聲調，報道特發新聞時的反應，亦和真正的新聞女主播非常相似。飾演「SNK News首席男主播」梁景仁（George）的馬國明，本來是佘詩曼下屬，現時他就帶著「佐治黨」和Man姐的「文家軍」互相競爭。二人在處理新聞的理念不同，共通點是做事心狠手辣。

馬國明從下屬變成和佘詩曼平起平坐。（網上截圖）

各有目的去採訪

頭一集當然會有先聲奪人的大場面，這集講到有一宗巴士失事發生爆炸致多人傷忙，佘詩曼派了李施嬅和陳曉華去採訪，李施嬅做事非常拼博，亦有策略，採訪就是要找出真相，在巴士意外中她可以衝去攝影師因為危險而不肯去的地方拍攝，在SNK News是一個不依附佘詩曼和馬國明生存的獨立個體。陳曉華是「佐治黨」棄將，希望在這次採訪中得到佘詩曼認同。而馬國明就派高海寧到現場做另外的採訪工作希望能轉移真相的視線。

主播台上互相交招

意外發生後新聞部總監叫佘詩曼做特發新聞直播，她在直播出街前幾分鐘霸氣地向總監提出條件，要他答應否則她就離開主播位，令總監不能不答應。到佘詩曼和馬國明一起做這次直播時他們因為想對方啞口無言，會不時去叫對方接著自己的說話報導，二人互相過招，看到其他同事一額汗。最後陳曉華拿到很有用的意外現場影片幫到佘詩曼，但結果是為自己埋下作炸彈。

兩強相爭漁人得利

在採訪背後，新聞部的廣告贊助商TK知道意外可能和他們所做的零件有關，所以馬國明就要高海寧去採訪，想把責任推到巴士司機身上。佘詩曼為求真相而驚動TK，結果他們取消接馬國明的專訪，讓那段時間出街的節目空了出來，馬國明非常不滿，便和佘詩曼因此在新聞部總監面前大吵，總監就樂見二人相爭，因為他就是最後的得益者。