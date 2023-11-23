新聞女王劇情｜佘詩曼李施嬅聯手夾擊馬國明 何依婷背叛被發現

《新聞女王》在11月23日（第四集）的劇情中，王敏奕去跟進無人願採訪的噪音投訴事件，在發出噪音的李國麟家中發現有一個警員倒臥在血泊中，李國麟更拿著刀向她迫近情況非常危險。另外何依婷出賣佘詩曼，令馬國明可以升職的蛛絲馬跡開始洩露，在SNK News 上班最後一日，佘詩曼依然想李施嬅和她合作。

王敏奕驚見警員倒臥在血泊中

王敏奕在（第五集）繼續跟進李國麟的事，從街坊口中知有警員調查便立刻趕去他的家，她一進屋就見到有一名警員倒臥在血泊裡。因警員失聯所以警方派大隊人馬去調查，李施嬅因為擔心王敏奕便趕去現場，見到王敏奕已經被救出來，李施嬅先慰她然後就教她怎去採訪。

王敏奕在李國麟家中見到這場面大驚跌在地上。（熒幕截圖）

李施嬅先安慰黃敏奕再教她怎採訪。（熒幕截圖）

佘詩曼部下倒戈助馬國明

馬國明派何依婷做直播，另外找來以前跟佘詩曼搜集資料的「起底王」查到李國麟以前是警察，因遺失了配槍被停職，她的女兒陳楨怡因此要做歌手賺錢養家，還被傳做了富豪的小三。馬國明叫高海寧去找她，並將這新聞包裝得娛樂化。這時佘詩曼突然出現指揮何依婷做直播。

佘詩曼的起「起底王」來幫馬國明找到誰是李國麟的女兒。（熒幕截圖）

高海寧找到李國麟的女兒陳楨怡。（熒幕截圖）

何依婷百密一疏被發現

李施嬅在現場拍攝到李國麟突然拿著假槍向攝影機開了一槍，佘詩曼和馬國明就分別要何依婷說槍是真或假而吵起來，何依婷不知聽誰的話好。這節直播後佘詩曼表示諒解她緊張而沒有聽她的指示，並說知馬國明想招攬她的人，便叫何依婷交出電話看她有否背叛自己。之後何依婷拿出另一部平日不會出現的手機打電話給馬國明，怎知這次就被何廣沛看到。

佘詩曼和馬國明爭論怎樣報道現場的槍。（熒幕截圖）

佘詩曼叫何依婷把電給她檢查。（熒幕截圖）

何依婷電話中馬國明的聯絡都是講公事。（熒幕截圖）

何依婷其實有兩部電話。（熒幕截圖）

何廣沛開紿覺得何依婷有古怪。（熒幕截圖）

李施嬅救了李國麟一命

王敏奕把自己之前在李國麟家中拍攝到的片段拿出來和李施嬅一起看，發現警員所受的不是刀傷，所以李國麟並沒有傷人。李施嬅把這片段傳回電視台，但她無黨無派沒有人敢幫她播出去，為了能把真相播出，她只好打話給佘詩曼求援。這片段播出後得到一致好評，警方也將飛虎隊撤走。

李施嬅和王敏奕推測警員是向後跌倒撞向玻璃而暈倒。（熒幕截圖）

李詩嬅向佘詩曼求助希望她能播出王敏奕拍到的片段。（熒幕截圖）

李國麟持刀挾持女兒

當何依婷準備再做另一次直播時，馬國明播出高海寧進入了李國麟家中的直播。陳楨怡知道父親跟警員對峙很擔憂，便開車想要去李國麟家，並答應高海寧帶她繞路回去。李國麟的情緒先後因為見到高海寧和醒過來的警員受到剌激，而拿刀挾持陳楨怡。

陳楨怡帶高海寧回李國麟的家。（熒幕截圖）

李國麟見到高海寧大受剌激。（熒幕截圖）

高海寧倉皇逃走到安全地方。（熒幕截圖）

屋內的警員醒過來用槍指嚇李國麟。（熒幕截圖）

李國麟受剌激拿刀挾持女兒陳楨怡（熒幕截圖）

馬國明受佘詩曼和李施嬅聯手烕脅

佘詩曼見何依婷應付不到，便親自做直播，馬國明想阻止但被飛爺叫停，說現在是佘詩曼和李施嬅兩強聯手會有大料爆。佘詩曼查到在李國麟的村外，一個新建成的無線電機站發出的電波過高，是影響李國麟情緒的原因。李施嬅在直播時找人關掉該機站運作，李國麟立刻安靜下來放下利刀。佘詩曼贏了這一仗，令馬國門很擔心她會因此被SNK News 挽留繼續烕脅到自己的位置。

佘詩曼再次坐上主播位。（熒幕截圖）

馬國明想停止佘詩曼的直播被飛爺喝止。

李施嬅聽從佘詩曼的意到了村外的無線電機站。（熒幕截圖）

李施嬅找人關了無線電機站的運作。（熒幕截圖）

佘詩曼這次得到大家讚賞。（熒幕截圖）

佘詩曼對馬國明說：「等我教多你一次，乜嘢荍做直播。」（熒幕截圖）