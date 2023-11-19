周潤發出戰人生首個半馬馬拉松　少於2小時半完賽笑言轉做運動員

現年68歲的周潤發 (發哥) 向來熱愛行山跑步，近年還會參加一些長跑賽事，去年12月曾角逐香港越野錦標賽，今年2月發哥又完成了渣打馬拉松10公里比賽，時間為1小時03分57秒。當時他笑言：「行得山多所以跑下步」對於會否轉戰半馬甚至全馬，他就表示：「遲幾年先，等我大啲先，而家我仲細」。今日 (19日) 發哥再次出戰馬拉松，參加了中銀香港首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松比賽，並完成了他首個半馬比賽，順利跑畢約21公里的賽道，以2小時27分56秒的成績衝線。

有網民大清早偶見發哥準備出戰馬拉松。(小紅書)

今日一大早天未亮，發哥已起床準備出發去比賽，他穿上一貫的黑色背心黑色褲全黑運動服打扮現身，在起點處與至少有2,000人一起等候起步，胡諾言亦有參與第一組賽事。首場比賽於今晨7時40分鳴槍開跑。

周潤發參與了首場賽事。（鄭子峰攝）

發哥完成賽事後接受訪問時，被問到跑半馬累不累，他即笑言「跑時不累，沿途打招呼較累」並多謝大家沿途為他加油打氣。發哥表示自己體力不足應付4、5小時，跑2個半小時已是極限，故未能挑戰全馬賽事，又透露現時每日都有跑步4、5公里左右，一個鐘頭內完成，當是強身健體。他又笑指自己現在轉行了，不做演員做運動員。心情大好的發哥還與現場傳媒玩selfie，全程笑到見牙唔見眼，盡顯超強親和力。