霍啟剛郭晶晶豪宅打邊爐揭露豪門生活真相　網民睇細節：騙不了人

霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚至今11年，育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然霍啟剛出身名門，家族身家估計至少300億港元，居於清水灣的3層樓高、價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，而郭晶晶婚後過住豪門少奶奶的生活，但兩人卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，因而被譽為「最樸實的豪門夫妻」。他們也不時會於社交網分享與仔女的日常生活點滴，日前霍啟剛就IG Story分享了一家人在家中打邊爐的照片，隨即惹來網民熱議。

霍啟剛一家居住的豪宅內部不止一次曝光。

從相中可見他們家中飯廳的餐桌上放了一個Gas爐及大煲，還擺滿了用來打邊爐的食材，包括肥牛和一些肉類、蝦、牛丸、魚蛋、魚片、魚皮餃、粟米以及生菜等，就如一般家庭打邊爐的配備，並沒有貴價奢華食材，足見他們一家的生活是真貼地。不少網民都留意到這些細節，大讚他們一家生活樸實無華，留言表示：「食材和鍋也很平民，接地氣。細節裏都是夫妻倆低調樸實的煙火氣」、「日常生活最反映到真實情況，騙不了人的」、「與那些網紅的豪華打邊爐完全不同」。

郭晶晶假日會帶仔女去行山。(ig圖片)

郭晶晶霍啟剛與三個小朋友，中秋佳節一家五口出外玩燈籠。（郭晶晶微博）

撃睇霍啟剛一家在豪宅打邊爐：

撃睇霍啟剛的豪宅以及與一家貼地生活照：