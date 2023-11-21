新聞女王｜佘詩曼被封金句王被網民捧上熱搜 陳曉華被打工仔認同

《新聞女王》自上星期在內地首播，掀起連番熱話和追港劇潮，佘詩曼Man姐的對白更被網民捧為金句在網上瘋傳。

佘詩曼的Man姐金句：

佘詩曼很多乲中對白被捧為金句。

在第一集飾演熱血學生Bella的郭柏妍問佘詩曼，她自己在記者會上幫忙問鄭啟泰的問題是否有咨格做新聞主播？被佘詩曼反問她：「觀眾望住個畫面就決定轉台定繼續睇落去，你有冇把握黃金七秒？」、「想做主播淨係有記者Sense 唔夠架喎」。

郭柏妍的學生相。

在倒數直播出街的生死關頭，佘詩曼自恃無人可取替她去做該段直播，即時威脅新聞總監飛爺（鄧智堅飾）將馬國明的手下陳曉華交到她手上，並信心爆棚爆出一句：「我都好想知邊個坐到我呢個位！」

佘詩曼很有自信能威脅到飛爺。

馬國明說佘詩曼做甚麽都要和他搶，是處處針對他，佘詩曼就霸氣地跟杝說，新聞主播就是：「呢行邊個唔搶呀？搶獨家、搶頭條、搶畫面、搶人！」

佘詩曼和馬國明處處針鋒相對。

佘詩曼一直扶值何依婷，讓她去接替自己，見到何依婷的工作表現未能逹到她要求時，就對她說：「咩都要我講你先識做，公司可以冇咗你架喇喎。」

何依婷表面上對佘詩曼唯命是從。

佘詩曼為鞭策下屬要從不同地方找到新聞，告訴他們現實是：「依家上網咁多嘢睇，點解一定要睇我哋先？所以我哋要多角度、專業分析、要新嘢、觀眾未見過嘅最好」。

佘詩曼在劇中對任何事都要求很高。

佘詩曼深感每日開完似打仗

佘詩曼在劇中由頭帶到尾，很多觀眾讚她的Man 姐主播Tone令人驚艷，無論神態、聲調、語速均甚為像真，佘詩曼說她很早就為這劇做功課：「開拍前大半年我已經睇緊劇本，當時亦開始做功課練聲，睇咗好多唔同國家新聞主播報新聞，睇吓邊種演繹方式啱Man姐。」對於對白又長又涉及大量專業名詞，佘詩曼笑言由於當時要每天密集式開工，故絕對是個大挑戰：「我每日拍十幾場戲，工作量大又多嘢記，每日收工返到屋企好似打完一場仗咁，不過自己都享受呢種成功感。」

佘詩曼說拍這劇像打仗一樣，但她又很享受。

佘詩曼的努力被觀眾認同，Man 姐令《新聞女王》在內地熱爆出很多話題，成為網上熱搜，例如：

‧「內娛（內地娛樂）中𩟖好久的真正女強人設」

‧「新聞女王，沒一個好惹的」

‧「在新聞女王上班摸不了一點魚（意思是偷不了懶）」

‧「一天一集根本不夠看」

‧「捨不得倍速」

‧「好高級的罵人方式」

+ 5

陳曉華是最多人共鳴的色

佘詩曼之外，李施嬅的張家妍在採訪新聞時的拼搏亦讓網留下深刻印象，和她一起採訪巴士意外的陳曉華就得到很多網民認同，她跟李施嬅說自己可以無底線去採訪時說：「無論幾努力都好，努力庸才點努力都唔會追得上努力嘅天才」，網民覺得她是說出了職場上平凡人的辛酸，所以很多內地網民都讚劇集：「新聞女王編劇是懂打工人的（是明白打工仔苦況）」。