吳亦凡迷姦案神逆轉　都美竹寫手爆料捏造8名受害少女

吳亦凡涉嫌迷姦案又有突破性發展，現時他被判有期徒刑13年附加驅逐出境，想不到將吳亦凡送入牢獄的最大功臣都美竹，被負責幫她撰文的徐姓寫手，爆料指她謊話連篇，除了指都美竹自願跟吳亦凡發生性關係，甚至案中8名被迷姦的未成年少女也是他們一手捏造，而他因為冤枉了吳亦凡，深感後悔，更加入了吳亦凡團隊幫忙搜證，實行棄暗投明。

吳亦凡正受牢獄之災。（資料圖片）

都美竹。（抖音）

吳亦凡迷姦案中，都美竹一直聲稱自己是受害人，又找來徐姓寫手代筆，發文講述自己被迷姦的經過，當中更提到8名未成年受害人，最終吳亦凡入獄，但近日事件再有新進展，徐姓代筆深夜發文，指自己打造了女英雄，但對方卻做出不英雄的事，而他也是受到「都美竹」，欺騙，事實上根本沒有8名未成年受害人，而他知悉事件真相後，不但跟吳媽媽道歉，更加入吳的團隊，幫忙搜證，為吳亦凡洗脫污名。

徐姓寫手原文：

徐姓寫手原文。

徐姓寫手表示自己因為冤枉好人而晚晚失眠，覺得對不起對方，「我對不起他，我這一輩子都對不起他。」不過網民對於該名寫手棄暗投明的義舉，並不賣帳，更指當時是他跟都美竹，一起捏造受害人，只是其後吳的案件愈演愈烈，現時徐姓寫手出賣都美竹，背後似乎隱藏著更大的秘密。

吳亦凡強姦案上訴二審開庭，擇日宣判。（微博圖片）

吳亦凡被捕功臣都美竹近況：

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