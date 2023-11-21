吳家樂突宣布離巢無綫結束30年賓主關係　曾深夜控訴俾人當透明

現年51歲的吳家樂效力無綫多年，一直活躍於幕前演出，今日他竟突然在IG宣布離巢，震驚一眾網民。

吳家樂 (資料圖片)

吳家樂留言寫道：「有幸能效力陪伴好多人成長的電視台30年。多謝TVB給予我演出機會，由幕後音響組、搞笑扮嘢、節目主持、拍攝劇集，實在有太多美好回憶了。謝謝多年來合作過的單位。特別要多謝Jazz文偉鴻監製，大膽地給予我有極大發揮嘅角色，每次開劇都給予我演出機會，能夠參與到你咁高水準嘅作品實在獲益良多。還有Andy陳耀全監製和廖晉碩監製。最後要多謝珍姐同全哥。一個段落的完結，便是另外一個段落的開始！」他還分享了一些他昔日的演出片段，回顧以往在tvb的美好時光，不過就並未交代離巢原因。

吳家樂演過不少經典角色。(ig圖片)

吳家樂曾於2018年5月突然在Facebook上發出感言：「冇價值，俾人當透明真好冇癮。」但他就沒有說明到底發生了什麼事，令網民揣測他是否拍劇時候被人欺負。那段時間他正遠赴烏魯木齊為《包青天再起風雲》拍外景。未幾他又立即就在Facebook上澄清表示：「多謝大家關心，不是這一兩天發生了什麼事，在烏魯木齊工作得很開心！只是近呢幾年發覺對人和對事的處事方式掌握得不太好，對自己存在了很多問號。。。只是抒發一下心情，打擾大家」證明並不是因為《包青天再起風雲》而起，不過就不知道究竟是因為甚麼事。

家樂在凌晨時段突然有感而發。（網上圖片）

仲有一段。（網上圖片）