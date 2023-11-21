呢位樂壇小天后玩「照騙」竟吸引過萬Like　粉絲齊齊讚︰騙我都信

年僅18歲的樂壇小天后炎明熹（Gigi），是無綫（TVB）近年的王牌歌手，一年一度的《萬千星輝賀台慶》當然要坐陣，而Gigi也是當晚5個有得單獨表演的其中一員，可見地位超然。

台慶邊少得炎明熹唱歌。（無綫截圖）

在台慶獲獨唱《好想約你》的機會。（無綫截圖）

炎明熹在台慶上，除了獨唱《好想約你》外，也有分別與《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴和《聲夢傳奇》學員合唱，大曬超穩唱功。同時，炎明熹當晚所穿的兩套服飾也令人眼前一亮。

炎明熹與《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴合唱。（無綫截圖）

兩位冠軍人馬。（無綫截圖）

炎明熹率領《聲夢傳奇》1、2的學員同台演出。（無綫截圖）

好聽。（無綫截圖）

尤其紅地氈環節，面對一班性感非常的女藝員，向來都不是行這個路線的炎明熹，當然不會硬碰，而是穿上一條高貴優雅之餘，又帶點仙氣的白色晚裝。到表演環節，炎明熹則換上另一個型格造型，帶給觀眾兩種截而不同的感覺。

這條裙好襯炎明熹。（IG@yiminghay）

網民大讚靚女。（IG@yiminghay）

炎明熹似乎也很滿意自己當晚的造型，她在社交平台上載了5張靚相，其中一張小露背，還有一張坐在摺凳上大騷長腿，非常養眼。炎明熹也搞笑留言：「照騙來了！！！聽說大家都很喜歡這兩套衣服呢～我也很喜歡嘿嘿。」帖民一出，吸引過萬人「畀Like」。

另一個型格造型。（IG@yiminghay）

小露背。（IG@yiminghay）

還有長腿。（IG@yiminghay）

而粉絲們亦懶理騙不騙，紛紛留言大讚：「這個高級臉，點影都漂亮」、「好靚女」、「美死了」等等，又笑言：「我信呀！騙我都信！」相信炎明熹所指的「照騙」，應該是想多謝一班幫她的梳、化、服，因為有大家，她才有這個靚靚的樣子。

炎明熹發文答謝一班幕後功巨。（IG@yiminghay）