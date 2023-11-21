陳冠希罕談15年前艷照外洩事件　「在性這方面，我不認為我錯了」

現年43歲的陳冠希（Edison）於2008年曾經因為女星艷照事件，在記者會道歉並宣布無限期退出香港娛樂圈。之後他主力發展自己的潮牌CLOT，做得有聲有色，並跟內地名模秦舒培結婚，兩人婚後育有一寶貝女兒Alaia，一家三口生活幸福美滿。今日（21日）陳冠希在台灣出席他的潮牌20周年活動，還抱住女兒接受訪問，期間他更激罕談及2008年的艷照事件。

陳冠希在訪問中重提15年前的艷照意外外洩事件，有感而發地表示：「可能2008年大家覺得我結束了！但我沒有放棄，也沒有迷路，大家看我IG以為我天天都放假，但我其實天天都在工作。」陳冠希自從婚後已修心養性，極之疼錫老婆和女兒的他又謂，自己現時最主要的工作就是當爸爸。」不過他今年也花了很多時間在潮牌事業上，坦言疫情期間自己的店被迫暫停營業，對他的事業發展有一定影響，不過他覺得今年是最好的一年，可以重新recover，並感謝粉絲一直以來的支持。

陳冠希現在好享受家庭生活。(IG圖片)

其實陳冠希並非首次公開談及艷照事件，他曾於2016年接受英國網站SHOWstudio訪問時，重提此事，當時他更老實直言：「在性這方面，我不認為我錯了。」但就承認當年做錯了。

陳冠希在該訪問中說道：「我深深認為這件事的發生，是因為我沒有考慮到整個大環境，只考慮到自己，誤判了環境，沒有尊重我生活及謀生的地方文化。」他指：「全世界having sex都是關着門發生，我並不認為我在該情景下做了任何特別錯的事情，我唯一做錯，是在那個文化背景下，處理事件的方法，但在性這方面，我不認為我錯了。」

他又認為自己被外界曲解，「我不覺得人們會想聽我的話，他們只是想看到爆炸性的新聞。」他還指該事件對他產生積極影響，在過去8年的起跌中，找到真正的自己：「實際上把我的生活變得更好了，那是我生命中很重要的一部分，它把我擊倒，但我又回來並成長了。」