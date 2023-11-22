亞洲超星團｜丁子朗造型妝容惹負評　公開真相：係舞台總監意見

丁子朗今日（22/11）現身將軍澳出席《愛心曲奇暖萬家》愛心探訪活動。對於在《亞洲超星團》選秀比賽節目中，因一頭金髮加妝容太白惹起網上熱議，被網民批MK味濃，但亦有網民力撐丁子朗不斷求變，是作為藝人應有的態度。

丁子朗希望比賽會有好成績。（梁碧玲攝）

丁子朗就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我係有睇晒網民畀我嘅留言，有啲網民留言問我會唔會改第二啲顏色會好啲。睇完之後我都有問公司嘅意見，會唔會改少少會好啲，而我就想傾出一個公司又接受到，觀眾又接受到嘅方式，不過而家都改變緊。」

丁子朗多謝網民的貴寶意見。（梁碧玲攝）

對於造型妝容惹負評，丁子朗表示：「其實我係好多謝網民畀我嘅意見，因為好多時候，自己係睇唔到自己有咩不足之處，係要身邊嘅人先會睇到，所以我係好多謝佢哋畀我寶貴嘅意見，我睇到呢啲負評我係唔會唔開心。不過講真自己睇到金色嘅頭髮係有啲奇怪嘅，但始終個金色頭髮加一身嘅造型同個妝，都係尊重返成個舞台同成個造型嘅團隊設計。（原來係佢哋設計嘅，係冇得畀意見！）係有得畀意見，但佢哋接唔接納就要睇返佢哋嘅舞台總監嘅意見。不過對我嚟講都係一個新嘗試，可以跳出個舒適圈去挑戰自己。明白到當中有好多強嘅參賽者，所以我哋意志唔可以輸，要不斷練習，唔想影衰我哋公司，同講廣東話嘅人，希望大家投我哋香港隊。」

丁子朗今日出朗採訪活動。（梁碧玲攝）

被問到妝容有否嚇怕母親？丁子朗笑言：「嗰晚台慶完咗之後，我阿媽WhatsApp 我，問我個妝同件衫係咪一定要咁Feminine呢？仲話我要落咗妝先好同我哋FaceTime，我阿媽都有畀意見我。而之前喺上海我染咗金色頭髮嘅時候，我都有影畀我阿媽睇，我阿媽就反問我：『你肯定要金色，不如你問一問吓佢哋啦』，咁所以我媽都幾貼緊我嘅行蹤，同埋佢都幾緊貼住潮流嘅走勢，佢會話畀我知咩顏色會比較好睇。」