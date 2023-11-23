周秀娜淡妝生圖曝光真實狀態　竟被指變樣遭認錯係呢位闊太女星

𡃁模出身的性感女神周秀娜（Chrissie）當年憑住完美誘人身材俘虜一眾粉絲，近年專注拍戲發展影壇事業的她，走實力派演員路線，更分別於2018年憑藉《29+1》和2022年《馬達・蓮娜》兩度入圍香港電影金像獎「最佳女主角」，成績愈來愈好，片約不斷。她由出道時的賣身材變為賣演技，已經不再行性感，形象亦變得型格有氣質。最近周秀娜就為電影《爆裂點》友情客串演出，她與戲中主角出席宣傳活動期間，就被網民在中環碼頭偶遇，並把她的生圖放上社交網分享。

周秀娜由性感路線轉行實力派路線。(Ig圖片)

該名網民寫道：「和閨蜜來香港🇭🇰逛吃逛吃，偶遇陳偉霆、周秀娜、張家輝宣劇《爆裂點》，秀娜bb好親民，好甜，還跟我們說 “要記得看劇哦”」她拍的照片除了有以上三位，還有朱鑑然。相中的周秀娜化了淡妝，顯得精神奕奕，在原相機之下依然相當靚女，好sharp好有星味，一眾網民都紛紛留言大讚她真人的靚樣同上鏡沒分別。不過也有不少網民指她變樣了，甚至有網民認錯她是《愛‧回家之開心速遞》入面飾演龍家三太的樊亦敏。

另外，近日又有網民重post周秀娜於2011年出席第14屆上海國際電影節開幕式，行紅地毯期間與韓國女神全智賢的合照，並激讚相中的周秀娜樣子精緻得像洋娃娃，獨特個性和氣質更勝她身旁的全智賢，再度掀起網民熱議，兩位女神各有支持者。

周秀娜亦有於她IG出post為新戲宣傳。(ig圖片)

點擊睇周秀娜被偶遇生圖以及昔日與全智賢合照：