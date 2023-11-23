小S老公許雅鈞被曝和「啦啦隊女神」跑夜店 女神親揭兩人關係

台灣女星徐熙娣（小S）的老公許雅鈞之前曾多次被拍攝在夜店出現，每次小S都會表示支持和信任老公。算是沉寂了一段時間的許雅鈞最近再被拍到，和在台灣人被稱為「啦啦隊女神」的，中信兄弟啦啦隊成員陳波波，以及其他男女朋友一起到夜店。

小S一直很努力去塑造和許雅鈞很恩愛。（Facebook圖片）

報道指許雅鈞在當晚7時多，與一眾男女朋友在台北一間日本餐廳飯敍，其中一名身穿白色緊身上衣配黑色迷你裙，身材非常搶鏡的短髮女子，原來正是陳波波。飯局後，一行人坐車前往信義區，之後連跑了兩家夜店。對此，小S透過經理人表示不願回應，許雅鈞則透過訊息，表示不是公眾人物，所以不做回應，回覆三個「雙手合十」表情符號帶過。

小S和許雅鈞泠處理這次的事。（Facebook圖片）

陳波波在昨日（22日）發聲明說，當晚去的日本料理是知名餐廳，一位難求，「經女性友人邀約，於上月一同前往朝聖。席間才得知友人的友人邀約了許雅鈞先生一同用餐，事前我並不知情，也不認識許先生。」她說從周刋拍攝到的畫面可見到她和許雅鈞並無互動，聚會結束之後，雙方亦沒有聯繫，

陳波波的聲明。（Facebook圖片）

「當天的餐敘我亦有分享於我個人社群的限時動態，說明這是一個公開的正常社交活動。」對於無端捲入新聞她表示很無奈，也呼籲媒體及網友勿捕風捉影，望將媒體資源版面留給更值得關心的事件。