新聞女王劇情6-10集｜佘詩曼離開再回來 李施嬅成新勢力

佘詩曼在噪音漢挾持事件中得到一致好評，但不能留在新聞台，以為新聞台從此是馬國明天下，怎知佘詩曼竟會回歸，職位還在馬國明之上，馬國明當然不會服氣。而一直拒絕權鬥的李施嬅，因外在形勢變化，逐漸作為一股新勢力，難以再事事置身事外。

《新聞女王》第六集劇情劇透

雖然挾持事件令節目收視再破紀錄，鄧智堅飾演的飛爺不但沒有挽留佘詩曼，更聽從龔慈恩意思要捧出第三勢力李施嬅，但被她拒絕。馬國明知佘詩曼不能留下，對她冷嘲熱諷。高海寧和何依婷都向馬國明要求做當黃金時段的新主播。

工廈四級火警，王敏奕第一次跑現場突發，缺乏經驗被老行尊欺負。幸好李施嬅帶著攝影師吳業坤來救場，更發現一個珠寶富商鬼祟在現場出現，似乎大火背後另有文章，佘詩曼認為這次火災是翻身好機會，要王敏奕去取來災場內的畫面……

鄧智堅想李施嬅加入爭做黃金時間主播。（熒幕截圖）

《新聞女王》第七集劇情劇透

王敏奕隻身闖入火場，拍得第一身畫面。吳業坤發現她失聯，闖入火場營救。但單位內消防系統失靈，二人遇險，處於喪命邊緣。王敏奕狀況不明，李施嬅氣得當眾怒駡佘詩曼。

佘詩曼以王敏奕拍得的災場內畫面當籌碼，跟鄧智堅要求做直播。鄧智堅同意讓佘詩曼在現場設立直播，佘詩曼搶去錄影廠馬國明的風頭。最終佘詩曼做出完美的直播報道；吳業坤、王敏奕逃出生天。馬國明連同鄧智堅，問責佘詩曼不顧員工安危。怎料王敏奕替佘詩曼說好話，李施嬅也不站邊，佘詩曼才可保住尊嚴離開公司……

王敏奕進入火災現場受傷。（熒幕截圖）

《新聞女王》第八集劇情劇透

工廈大火雖被救熄，火勢卻燒到輿論。有份拯救王敏奕的消防員傷重殉職；然而大廈內的珠寶公司財物失蹤，矛頭直指殉職的消防員是「消防老鼠」，把救火英雄變成罪人，全城嘩然！

消防當局針對輿論，留難SNK News。馬國明建議，將所有錯失推到已離開的佘詩曼她身上當替死鬼，既可替公司解圍，同時絕其後路。有同事對佘詩曼如何上位很感興趣，沒有人知詳情，只知與多年之前的「賊王案」有關。大家對相關事件，眾說紛紜……

珠寶大王誣衊消防員偷他的財物。（熒幕截圖）

《新聞女王》第九集劇情劇透

李施嬅曾在火警工廈外見過珠寶大王，認為情況可疑，便與王敏奕去調查，佘詩曼也幫忙尋找真相。最後新聞節目為消防討回公道，佘詩曼卻不敢搶功勞，並向龔慈恩表忠，於是得以佘詩曼回歸，並出任比馬國明更高的副總監職位。坐在辦公室中，佘詩曼回想當年「賊王案」，跟當時男友攝影師譚俊彥飾拍下劫案珍貴片段的往事。

李施嬅留意到新建天橋存在結構問題，可能威脅公眾安全，為報道此事，她假意答應鄧智堅成為第三勢力。王敏奕成為早間新聞主播，期間被馬國明批評其髮型有問題……

馬國明批評王敏奕髮型有問題。（熒幕截圖）

《新聞女王》第十集劇情劇透

髮型被馬國明批評，王敏奕用一節廣告時間，把長髮剪短，因此成為網民熱話。除夕夜，鄧智堅、佘詩曼、馬國明收到一個爆料短訊指首富鄭松柏已病逝。眾人四出打探，仍未能核實消息。高海寧自薦負責報道消息，無懼誤報的話會惹禍上身。

王敏奕於除夕夜採訪元旦寶寶，向寶寶父母恭賀並羨慕孩子有碧綠眼睛，怎料為他們惹來綠帽疑雲。父母提告SNK News，要求賠償一千萬元。李施嬅與男友高鈞賢用膳，話題全圍繞元旦寶寶訴訟，高鈞賢坦言必須犧牲王敏奕，才可平息事件……