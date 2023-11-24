新聞女王劇評｜劇情要同現實一樣?　講到尾又係新聞版《宮心計》

無綫（TVB）劇集《新聞女王》於11月20日首播，劇集圍繞佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、何廣沛、鄧智堅等一班新聞從業員的故事，當中涉及不少佘詩曼為求目的不擇手段、高海寧爭上位犧牲色相、何廣沛做「男寵」陪瞓、馬國明和鄧智堅為利益控制新聞的事，令觀眾看得大呼過癮！



高海寧爭上位犧牲色相。（《新聞女王》截圖）

高海寧爭上位犧牲色相。（《新聞女王》截圖）

何廣沛做「男寵」陪瞓？（《新聞女王》截圖）

誇張手法係誤導？

拍攝此類劇集一直都是十分有難度，監製和編劇需要在現實和戲劇之中取得平衡。有香港新聞主播指出不少劇中錯處，甚至有些情節比現實更誇張，例如專人化妝、有人服侍戴耳機，或以寶馬做Crew車等等。無綫前新聞主播麥詩敏亦指出「臨出街前30秒企起身話唔讀，要脅上司」為誇大現實情節，也有不少網民附和批評《新聞女王》誇大。

不少網民附和批評指《新聞女王》誇大。（《新聞女王》截圖）

究竟娛樂性重要還是真實性重要？其實由第一日開始《新聞女王》的劇情就已注定會被誇大，因為《新聞女王》根本上就不是一套紀錄片，而是劇集。（《新聞女王》截圖）

咁認真做咩先？

說到這裏，大家都要深思，究竟娛樂性重要還是真實性重要？其實由第一日開始《新聞女王》的劇情就已注定會被誇大，因為《新聞女王》根本上就不是一套紀錄片，而是劇集。為求營造主角佘詩曼的氣場，就必須有「專人化妝、有人服侍戴耳機或以寶馬做crew車」，為了營造高海寧上位的決心，就必須有「拉低拉鏈騷胸吸引老闆」這類情節，至於何廣沛陪佘詩曼瞓，其實如果留意新聞或網上討論區，上司與下屬的感情瓜葛多真是數之不盡。

究竟娛樂性重要還是真實性重要？其實由第一日開始《新聞女王》的劇情就已注定會被誇大，因為《新聞女王》根本上就不是一套紀錄片，而是劇集。（《新聞女王》截圖）

新聞版《宮心計》

另一點要說的是，表面上《新聞女王》是將新聞工作者的日常工作轉化成劇集，實質上它的核心思想卻是以新聞工作者包裝而成的宮鬥劇。將佘詩曼當作成「劉三好」，將高海寧想像成「麗妃」，將鄧智堅當成「唐宣宗」，而何廣沛則是妃嬪身邊的小太監，一切劇情內容似乎就說得過去了。坐寶馬做crew車？其實都只不過是加強戲劇感的必要程序。

表面上《新聞女王》是將新聞工作者的日常工作轉化成劇集，實質上它的核心思想卻是以新聞工作者包裝而成的宮鬥劇。（《新聞女王》截圖）

表面上《新聞女王》是將新聞工作者的日常工作轉化成劇集，實質上它的核心思想卻是以新聞工作者包裝而成的宮鬥劇。（《新聞女王》截圖）

外國新聞圈仲亂

再者，新聞醜聞於外國而言並不算是稀奇事，例如墨西哥就有女播以性感造型報天氣、俄羅斯亦有女主播直接穿超低胸睡衣報天氣，美國則時有發生性醜聞案，例如2016年就曾發生「美國福斯新聞總裁艾爾斯遭前女主播控告性騷擾，離職下台」一事，今年7月也爆出「BBC名主播愛德華茲捲性醜聞」，日本也經常會傳出某某主播涉及不倫戀，搞外遇，也有如「日本男女主播酒後在街頭纏綿」等等。

俄羅斯亦有女主播直接穿超低胸睡衣報天氣。（網上圖片）

「日本男女主播酒後在街頭纏綿」。（網上圖片）

觀眾口味

以前的不少劇評中也討論過，到底是迎合觀眾口味重要，還是切合現實去拍劇重要。情形就好似，湯告魯斯在《壯志凌雲》揸飛機好睇還是《狂野時速10》特技一般的亡命飛車好睇，又或是周潤發發哥那招牌式而又不符合物理現象的雙槍鏡頭好睇，抑或是荷里活式正式的揸槍搏火鏡頭好睇。

總括來說《新聞女王》係娛樂性十足。（《新聞女王》截圖）

劇情需要與現實 = 魚與熊掌

劇情需要與現實，仍是魚與熊掌不可兼得的關係，總會被迫偏向某一面。相信TVB監製和編劇在撰寫《新聞女王》劇本時也考慮過這個問題，到底要鉅細無遺地拍攝出主播們日常工作好呢，或是「加鹽加醋」去寫出一個Juicy的劇本。

總括來說《新聞女王》係娛樂性十足。（《新聞女王》截圖）

TVB想過改變 耐何都要「睇餸食飯」

顯然，他們選擇了後者。歸根究底，還是因為迎合他們的目標客群的口味。美其名是「家庭觀眾」，但其實大部分都可能是「師奶客」。「師奶客」喜歡什麼劇集？狗血、內鬥、觀能刺激、嗌交。新聞主播日常生活？返工不可以濃妝、不可以將自己娛樂化、不可以接受隨便訪問、不可以玩IG、主播返工只是訪問、報道？抱歉，這些完全地令人提不起興趣。根本「冇人想知，冇人想睇」。以往TVB都出現過一些冷門題材，偏向寫實的劇集，但最後均是「仆直」收場，反而是《家族榮耀》、《美麗戰場》這些誇大、狗血劇成功。這不是間接證明了睇電視觀眾的口味？

唔啱睇？那就轉台吧！反正Netflix、Disney+也有一大堆劇集任君選擇。