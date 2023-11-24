迪麗熱巴再挑戰金黃色裙行紅地氈　再輸古力娜扎失地位？

內地兩大人氣女星迪麗熱巴與古力娜扎，因同樣來自於新疆，年齡相同、外型出眾，不時比拿作比較。而一直深受時尚界寵愛的她們，昨（23日）獲邀出席時尚活動，在紅地氈上迪麗熱巴又似乎不敵同鄉，事關古力娜扎身穿低胸透視裝現身，大展傲人身材之餘，一雙長腿若隱若現非常性感，更成為微博熱搜第一位，「娜扎秒了」更引起逾1億閱讀量。

古力娜扎完勝迪麗熱巴？（古力娜扎微博圖片﹑迪麗熱巴微博圖片）

古力娜扎繼在月初身穿低胸婚紗裙，撼嬴迪麗熱巴疑模仿范冰冰，身穿一襲金黃色長裙後，是次其再下一城被指秒殺任何女明星。事關其身穿低胸白色薄紗透視裝亮相，盡現傲人好身材，而且腰間位置，一雙美腿若隱若現，非常吸睛。

需從樓梯走下來的時候，她更展現自信美，全程沒有用手遮掩胸部，大大方方地走下來，還對着鏡頭大擺pose ，令不少網民讚不絕口，直言無法用言語表達，認真誇張。

古力娜扎非常性感。（微博圖片）

另一邊廂，迪麗熱巴身穿金黃色亮片抹胸長裙現身，緊身的設計突顯其腰臀比例線條，搭配及肩平髮，有一種展現女強人的氣勢。但有網民從其背面步行的角度分析，質疑其使用了假臀，因為走起路來看似不太自然，而且髮型有老派感，不太配合其現年只有31歲的輕熟感，認為古力娜扎更勝一籌，開始站隱紅地氈女神地位。

迪熱巴被質疑用假臀部。（微博圖片）