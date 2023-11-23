鄭希怡孖老公梁立翰上真人騷　結婚十周年坦承：我很幸福

近年已將重心轉移內地發展的鄭希怡（Yumiko)，最近帶同老公梁立翰（Andy)參加真人騷節目《家務優等生》錄製，想不到夫妻二人的相處模式，無論心態、情緒等等都配合得相當好，讓不少網民非常羨慕他們的幸福生活。

鄭希怡同老公梁立翰一起參與綜藝節目 。（《家務優等生》微博圖片）

許多藝人的婚姻都逃不過七年之癢，但Yumiko與Andy就例外。而至今結婚十年的他們，仍保持着幸福美滿婚姻，終離不開大家的互相配合，更重要的是有邊界感。

在節目中，他們忙着搬屋，而過程中Andy就不小心在廚房位置摔倒東西，但他非常冷靜並沒有大呼小叫，而在客廳位置聽後的Yumiko就過來看一看，她以開玩笑的語氣表示：「發脾氣了是吧！」並隨後大笑，夫妻二人沒有就這事件而互相推責，反而相當冷靜地處理，情緒方面的管理做得相當好被激讚。

梁立翰被讚情緒管理好。（影片截圖）

梁立翰煮得一手好菜。（影片截圖）

而Andy除了是一名化妝師之外，更煮得一手好菜，不停在廚房工作煮菜的他，零抱怨，更面帶笑容煮菜，專心做事情的模樣，令網民讚不絕口。除此之外，當準備好時間出門時，因Yumiko需要化妝而延遲，但Andy完全沒有催促，反而安靜地坐下來等待對方，脾氣可謂相當之好。

另外，當Andy在廚房忙東忙西的時候，坐在客廳化妝的Yumiko，因為有一些地方化得不是太滿意自怨的時候，聽到的Andy就主動走過來幫她完成，之後她又覺得貼假眼睫毛很困難時，他又主動走上前幫忙，來來回回總共三次，他全程非常有耐心，情緒相當穩定，讓大家覺得有這樣的老公很幸福。

等待鄭希怡化妝。（影片截圖）

幫鄭希怡化妝。（影片截圖）

除了情緒管理上非常重要之外，在一段婚姻中各自保持邊界感都相當重要。就好像夫妻不要一起工作，Yumiko表示：「我覺得一起工作很容易吵架，因為那個（化妝）肯定是你比我更懂，我肯定沒有你懂，但是我又會有我自己的想法，覺得我想要怎麼樣，這樣就很容易吵架。」而Andy就答覆：「對，所以我們這個約定不錯。」在婚姻關係中，各自保持自己應有的生活方式，這樣才保有新鮮感。

鄭希怡認為婚姻中保持邊界感很重要。（影片截圖）

而今年迎來十周年結婚紀念，Yumiko就在微博貼文表示：「梁先生是屬於話不多的類型，但是他會做很多，給我很多的安全感。我在節目裡說戀愛和工作要分清，婚姻要有邊界感，要不然容易吵架，但是婚姻裡哪有不吵架的呢？我們結婚十年，生活裡免不了有摩擦、有意見不合的時候，但吵架並不影響我們的感情。我們都有一個很明確的目標，就是要堅定地和對方一起走下去，這不是靠嘴上說說就能做到的，一定是在生活的點滴小事裡,兩個人都堅定地在守護這段婚姻。十年前我發了一條微博：“我很幸福”，今天我也要發一條微博：“我很幸福”。」

今年二人結婚十周年。（影片截圖）