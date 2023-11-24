叠影狙擊｜張松枝10分鐘變「白頭」　全靠呢樣嘢︰神仙水

無綫熱播劇集《叠影狙擊》昨（23日）晚一集，曉晨（周秀娜 飾）父親天齊（于洋 飾）在老人院接受醫生賈顥皚（張松枝 飾）檢查時發覺對方有異樣；另邊廂為追查涉嫌黑巿買賣器官的「教授」下落，曉晨以父親需換肺為由，要求老闆涂文諾（黃浩然 飾）協助聯絡教授，獲教授要求親自出面交收；曉晨亦同時聯絡高級督察晟杰（黃宗澤 飾）率領下屬到現場埋伏，最終揭發賈顥皚就是教授！另邊廂，之前身亡的神秘組織Green World成員忠仔（張智軒 飾）原來是警方臥底，一直潛伏在該組織追查梁曦（周秀娜 分飾）與Green World是否和洗黑錢集團有關；晟杰翻看忠仔日記，發現梁曦一直有所隱瞞…

賈醫生甫到老人院已令梁天齊起疑心。

「教授」智商高達160 今晚殘殺于洋

昨晚首度登場的「教授」張松枝，表面上仁心仁術，實情是智商高達160的天才罪犯，今晚除了會割喉殺害于洋，為逃避警方追捕更會綁架無辜巿民，與黃宗澤大鬥法。曾獲封「港版孔劉」、現年56歲的張松枝受訪時坦言有與導演為教授的神態花過心思：「教授覺得其他人好愚蠢、可以將佢哋玩弄於鼓掌之中，我就特別以淡淡哋嘅笑容去表達自己與眾不同！」松枝續指無論說話或步行也盡量希望表現出王者風範。談到教授的型佬造型，松枝歸功於化妝師的「神仙水」：「我本身冇咁多白髮同白鬍鬚，化妝師每次幫我加工都好快，塗咗白髮水10分鐘就有效果，我覺得呢個形象好新鮮，造型夠特別！」

今晚于洋被「一刀封喉」，松枝爆料指二人拍攝時因為于洋太貪玩成日忍唔住笑。

爆于洋貪玩致爆笑NG 張松枝：殺佢殺咗好多次

談到殺害于洋場口，松枝大讚于洋活潑：「佢係好貪玩嘅人，好多時大家忍唔住笑，所以我殺佢殺咗好多次，拍出嚟效果好好！」對於如何保持型佬狀態，松枝說：「我平時多做帶氧運動，除咗戒消夜，每日兩餐都係少肉多菜，唔需要食太飽，每日最多食一次飯。」

另一邊廂，曾自封「暖男反派」的黃浩然昨晚與娜姐扮情侶時親手為娜姐戴頸鏈、場面溫馨；之後又向追殺娜姐的Mag姐（張慧儀 飾）力保娜姐護花，暖男度升溫。搞笑的是，相當入戲的黃浩然，受訪時當「情敵」黃宗澤冇到：「我係富商，一隻手指可以捽死Bosco，唔會放佢在眼內，劇中佢係警察想拉我，由頭到尾咬住我唔放，但一個聰明嘅罪犯唔會主動撩警察拉自己。」

黃浩然（右一）受訪時搞笑指與娜姐及胡卓希確是陷入三角關係。