歐錦棠揭電視台計騷法亞視爆騷年薪逾500萬　無綫拍處境劇最好搵

現年60歲的歐錦棠由藝人於1990年加入亞州電視，2001年過檔無綫，直至2016年與無綫完約後離巢回復自由身。他近年成功轉型成為YouTuber，並開設個人頻道《乜乜棠水舖》，當中也會分享過一些電視圈秘聞。近日他就拍片大談在無綫及亞視的騷錢計法，揭秘電視藝人收入之謎，又直指自己當年在亞視時期幾乎年年做到爆Show。

歐錦棠（賴家俊攝）

歐錦棠在片中為大家講解電視台Show錢如何計算，表示：「用我自己做例子，我最初簽亞洲電視嘅時候，以我1990年入行為例，當時Show錢1000蚊，有啲同事當時係700蚊至800蚊，我就1000蚊，當時我係新人一個。1000蚊，一年要簽幾個Show呢？一年要簽72個Show，計埋一年12個月，每個月做幾個Show畀佢（公司），好易，每個月亮相幾次，基本上一定可以。計算起嚟月薪係幾多？72個Show 1000蚊，6000蚊一個月。我做唔夠咁點呢？當你一個月7個Show…唔緊要，佢（公司）都照畀你一個月6000蚊，不過你理論上要做足畀佢（公司），呢個月你做唔夠，下個月你可能夠喇，會咁樣拉上補下。」他指如果「爆Show」，就會逐個Show計錢，可獲取額外收入。

歐錦棠拍片大談藝人騷錢計法。(YOUTUBE截圖)

歐錦棠又指做配角最易「爆Show」，相反做主角很難「爆Show」，除非同時開幾套劇。歐錦棠講解拍劇和綜藝節目的騷錢計法，表示：「一般嚟講半小時計算，因為香港劇集習慣咗一個鐘其實冇一個鐘，44分鐘左右，有廣告時間，劇集內容就會有四部份出街，所以會以半個鐘形式計算，你前半個鐘出鏡一個Show，後半個鐘出鏡一個Show，如果我四Part都出鏡，都係計兩個Show啫。另外綜藝節目，無論幾長都好，都係一個Show。一般嚟講綜合節目半個鐘起跳，好少會超過半個鐘。」不過歐錦棠指當年亞視拍的《今日睇真D》，曾將半小時節目計成一個Show，後期改成包薪一個月任做，是一個雙贏的做法。

歐錦棠揭開娛圈秘聞。(Youtube截圖)

歐錦棠表示自己當年在亞視時期，一年簽約70個Show，他在1996年同時主持多個綜藝節目，包括《今日睇真D》、亞視港男、以及奧運會等。他說：「嗰時冇拍劇，嗰年我做咗670幾個Show，即係爆咗600個Show，每個Show…我冇記錯就係8000幾蚊。」以他當年一個騷8000元計算，「爆Show」600個，即是一年額外賺多了近5百萬元！他其後從約無綫亦長年拍處境劇，包括《同事三分親》、《畢打自己人》及《誰家灶頭無煙火》，他直言那時由於日日要開工，幾乎集集都有他，因此年年都會「爆Show」，當時他月入最少17萬元！他表示：「寧願交稅都要『爆Show』。」

歐錦棠簽約TVB後演出多部處境劇。(網上圖片)

他又指近年電視台為了不養太多員工，想出「一Show」約，即是一年只有一個Show做。如果藝人在電視台沒有工作，只可以接拍電影，又不可以去其他電視台接Job，因此很多藝人都怕收入銳減而選擇離巢，另謀發展‧尋求工作機會增加收入。