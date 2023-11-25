王丹妮羅孝勇結婚3年澳洲補辦婚禮 高海寧低胸上陣做姊妹

33歲王丹妮與35歲羅孝勇在2020年低調入紙結婚，據知當年因為疫情的緣故沒有舉行婚禮。今日（25日）導演吳煒倫公布好消息他們目前已經在澳洲補辦婚禮，隨即上載婚禮中的照片，以及甜蜜接吻的畫面作公開分享，意外曝光婚禮細節，不過他後來秒刪貼文。



33歲王丹妮與35歲羅孝勇在2020年低調入紙結婚。（IG@jacckng )

王丹妮羅孝勇結婚3年今日（25日）澳洲補辦婚禮。（經理人提供）

王丹妮榮升新娘子首度發聲

王丹妮在今日下午五點左右透過傳媒感謝大家的祝福，她表示：「謝謝大家嘅關心，其實早前已經喺香港註冊，最近終於喺澳洲補擺婚禮。好開心同感恩親朋好友們來臨見證我哋嘅婚禮。」她同時亦有向傳媒發放兩張婚禮照片，姊妹團全部穿上紫色長裙示人，名單分別有藝人高海寧與廖子妤，以及其他伴娘都是Model好友。

（左1）邊高海寧、（右1）廖子妤，其他伴娘都是Model好友。（經理人提供）

導演吳煒倫意外曝光婚禮細節

而提到率先曝光婚禮細節的吳煒倫一到場便興奮拍下婚禮場刊，隨即上載在IG平台寫上：「恭喜晒Louise Sheldon!!百年好合，永結同心。」原來婚禮的日期正是澳洲時間今日早上11時。照片中可見新娘子王丹妮穿上Deep V婚紗現身搶盡全場目光之外，另外還邀請了廖子妤做伴娘，她亦相當具備心思穿上紫色長裙上陣，顯得高貴大方得體！吳煒倫更一度提及她們曾經在電影上合作演出姊妹的角色，並且留言笑指：「家姐今次真係睇住阿妹出嫁！」

吳煒倫一到場便興奮拍下婚禮場刊，隨即上載在IG平台。（IG@jacckng )