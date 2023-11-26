莫可欣默認遭舊情敵陳淑蘭怒摑　剖白感受：唔係咩特別嘅事無所謂

陳淑蘭（蘭子）近日現身伍仲衡與周國豐的直播節目，大談她的感情生活、情緒病與自殘經歷、與張國榮、周星馳的合作點滴等等。曾與方中信拍拖的她，被觀眾問到是否曾摑過莫可欣一巴，她竟說：「唔止一巴！」

蘭子（中）現身周國豐、伍仲衡的直播，更開金口唱歌。（YouTube@伍仲衡 Harry Ng）

蘭子與方中信有過一段舊情，當時有指是莫可欣介入二人感情，令蘭子與方中信四年情斷，更有傳她曾怒摑莫可欣。直播中有觀眾重提此事，伍仲衡問：「有人話你摑過人一巴喎，係咩事呢？」蘭子直認不諱：「唔止一巴，講完就算喇，但我至少答咗啦，係咪？」周國豐想知道詳情，蘭子就表示：「我好嬲係嬲個男人，嬲個男人呃我。」

敢作敢為的蘭子曾與方中信拍拖四年，她承認自己曾掌摑情敵莫可欣，更不止一巴。（資料圖片）

今日，蘭子掌摑事件中的主角莫可欣出席活動時，就被問到可有留意有關報道，她說：「其實我真係無留意，因為我當時我唔喺香港，但因為網上一㩒Facebook就彈出嚟，就見到點解有我個名嘅，咁我都留意到囉。( 咁你有無唔開心？) 無，因為首先咁多年前嘅嘢，係咪先，我諗大家都生活咗咁多年，好多嘢，唔係所有嘢你都會記得啦，又唔係咩特別嘅事，無所謂啦，點樣講都。開心就算啦，其實呢個世界有好多人都發生不幸嘅事發生，點都好，都好多年過咗喇，都唔想再講喇。」回答得相當大方得體，也未有否認遭蘭子怒摑。

莫可欣回應遭陳淑蘭怒摑一事。(陳順禎攝)

莫可欣回應遭陳淑蘭怒摑一事。(陳順禎攝)