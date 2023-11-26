袁偉豪長途跋涉回港賀皮婚　張寶兒甜入心：陪伴就是最好的慶祝

袁偉豪日前升呢做爸爸，港姐太太張寶兒為他誕下可愛B仔「袁咕碌」，袁偉豪更全程在產房陪伴左右，及拍下兒子出生的過程，但由於他現時正忙於在深圳拍攝無綫新劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》，所以近排都要深港兩邊走，不過相信只要見到太太和寶貝仔，幾辛苦都覺得值得。

袁偉豪長途跋涉趕回港與太太及兒子慶祝結婚三週年。（IG@_bowiecheung）

袁偉豪日前升呢做爸爸，太太張寶兒為他誕下可愛B仔「袁咕碌」。（IG@_bowiecheung）

而日前（24/11）適逢是袁偉豪和張寶兒結婚三週年的日子，身為廿四孝老公兼爸爸的袁偉豪，當然不敢怠慢，就算長途跋涉轉幾程車，都要從深圳趕回港與太太慶祝，即時令在月子中心坐月的張寶兒甜入心。

一家三口幸福滿瀉。（IG@_bowiecheung）

網民指袁咕碌同爸爸一個餅印。（IG@_bowiecheung）

張寶兒稱今年她還多了一個愛人。（IG@_bowiecheung）

好靚仔。（IG@_bowiecheung）

張寶兒亦有在社交平台分享一家三口美滿幸福的照片，雖然袁偉豪臉上帶點疲倦，但每當見到太太及兒子，即流露出一副冧滋滋的樣子，而生產完不久正在休養的張寶兒，面色則非常不錯，她更發文答謝老公：「是結婚週年紀念，你忙著拍攝，我忙著做奶媽，大家都沒個好睡，但感謝你仍然長途跋涉轉幾程車，就是回來陪伴幾小時。雖然見到你的時候已經半夜，早上吃個早餐你又要離開，但陪伴就是最好的慶祝，就是我們的儀式感，️今年我還多了一個愛人。#結婚三週年快樂 #happyanniversary #三週年三個人 #坐月子 #晝夜不停的努力 #身體要加油 #為對方打氣」

有仔萬事足。（IG@_bowiecheung）