湯洛雯爆馬國明四十幾歲人唔識用洗衣機：可能之前忙又同屋企人住

湯洛雯今日（27/11）現身中環出席「新婚生活易大賞2023」頒獎禮。提到日前未婚夫馬國明出席活動大呻舉辦婚禮酒席開支大，需要靠搲撈減輕負擔，亦不介意以夫妻檔搵錢。湯洛雯受訪時笑言：「其實佢係唔放棄任何一個機會去宣傳，不過講真搞婚禮係會用好多錢，咁所以喺財務方面，我都係盡量去慳住用，盡量將個價錢壓制住，咁所以我係一個師奶嚟，變咗有好多項目上，我都會講價，問對方可唔可以平啲。」

被問到婚後會否緊接住度蜜月？湯洛雯表示：「其實我就好想嘅，但我就未有時間計劃，因為近來好多人瘋狂去旅行，變咗如果先去一個好特別嘅旅行，就要早半年時間去準備。不過我都有睇過啲行程，而馬明佢又好有心，佢記得我之前講過度蜜月話想睇北極光，因為我覺得睇北極光，大家係有緣份先可以一齊睇到。變咗我睇到如果要去嘅話，都要等到下年嘅年尾，就令我暫時打消咗呢個念頭，唯有之後再諗。」

湯洛雯今日出席頒獎禮。（陳順禎攝）

提到馬國明自動波幫手處理家頭細務，婚前預演好老公角色。湯洛雯笑言：「其實佢喺屋企大事小務佢都會做，除咗幫手洗碗之外，仲幫手洗衫。其實佢而家係好犀利，因為一開始佢認識佢時，由佢唔做做呢啲嘢，但到而家佢係要自己處理，可能佢同住我一齊，佢係要焗住做，變咗佢冇辦法，哈哈！因為有啲衫唔可以落機洗，變咗而家佢洗衫係叻，同埋之前佢可能好忙，又同屋企人住，咁所以之前佢係唔識用洗衣機，但而家佢係識部洗衣機洗衫。」