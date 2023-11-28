59歲「師奶殺手」分享愛情觀　曾經歷兩段婚姻情史好睇過電視劇

明年便「登6」的吳啟華，入行多年演過無數經典角色，尤其深情、儒雅又靚仔的「程至美」（《妙手仁心》）醫生，將他事業推到高峰，成為一代「師奶殺手」。最近，吳啟華應監製王心慰邀請，相隔8年再回娘家拍攝新劇《非份之罪》的其中一個單元，令觀眾非常期待。同時近年主攻內地市場的他，亦與時並進，早前宣佈進駐內地社交平台小紅書，與網民一齊由美食傾到人生。

吳啟華應監製王心慰邀請，相隔8年再回娘家拍攝新劇《非份之罪》。（葉志明攝）

吳啟華當年憑《妙手仁心》中程至美一角成為「師奶殺手」。（劇集截圖）

在最新一條影片中，吳啟華大談其愛情觀，有女仔問他分手一個月了，但怎麼也放不下對方，為什麼愛情就讓人那麼痛苦呢？吳啟華直言：「所有的感情問題，都是旁觀者清。其實你並沒有什麼放不下的人，你只是對那些沒有結果的付出，和被浪費的愛，耿耿於懷。」並將劇集的經典對白剪成短片作例子，及總結15字真言：「分手後放不下的是，沒有結果的付出...」。

吳啟華罕有談及愛情觀，分享15字真言。

化身哲理大師。（小紅書截圖）

細心聆聽。（小紅書截圖）

認真解答。（小紅書截圖）

將劇集的經典對白剪成短片。（小紅書截圖）

將劇集的經典對白剪成短片。（小紅書截圖）

而講起吳啟華的情史，可說跟他演過的角色一樣精彩。在28歲時，吳啟華經歷了人生第一段婚姻，對方是泰國富家女Varintra，但只維持了三年便離婚，有指吳啟華當時因事業失意，才選擇女方。

即將「登6」，依然帥氣。（小紅書截圖）

之後吳啟華重返演藝圈，他在節目中邂逅了內地女星金巧巧，兩人男才女貌，暗生情愫相互吸引，很快就在一起了，但感情快來，同樣快去，兩人拍拖2年後，感情轉淡分手。與金巧巧分手不久，吳啟華因拍攝劇集《黑夜彩虹》戀上羅泳嫻，二人拍拖僅一年多，吳啟華被影到在北京與幾名女子返回下榻酒店，繼而驚爆「吳啟華北京嫖妓」的醜聞，差點斷送了吳啟華的聲譽和事業。當時羅泳嫻仍出面力撐男方，但最後兩人都因性格不合和長期缺乏溝通而分手。

內地女星金巧巧。（視覺中國）

吳啟華與羅泳嫻有過一段情。（IG圖片）

至2007年，吳啟華與年齡比自己小21年的內地演員長春姑娘石揚子結婚，並育有一女，但始終都不能走到最後，於2014年結束7年婚姻關係。不過保養得宜的吳啟華，魅力依然，今年就獲年輕靚女富婆開茅台為他慶生。除此以外，吳啟華亦曾同過藍潔瑛、黎美嫻、曾華倩及健美小姐何美婷等傳過緋聞，可見他女人緣極佳。

吳啟華與內地女星石洋子07年結婚，14年離婚。有傳離婚原因是石洋子亂花錢，但吳啟華事後有澄清自己有能力滿足石洋子的要求。（吳啟華微博）