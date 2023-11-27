尹光入「我最喜愛」五強惹不滿　新歌填詞人兼商台DJ阿檸無辜捱轟

尹光擊敗林家謙、MC張天賦等歌手殺入叱咤「我最喜愛男歌手」五強，與張敬軒及三位鏡仔爭獎，成為城熱話，不過有其他歌手的歌迷就似乎不滿尹光，事件甚至牽連到幫尹光填詞的DJ薛晉寧（阿檸）。



尹光歷史性打入「我最喜愛男歌手」五強，成為全城熱話。（IG@cr881903）

本身為商台DJ的阿檸早前幫尹光填寫自傳式歌曲《Dear Myself》歌詞，不少人聽後都大讚歌詞填得很好。而阿檸昨日就在社交平台出Post，他說：「明白大家可能唔鍾意尹生，但係你去我嗰邊XX都冇用㗎，我又冇播過，關我咩事啫：0）」ERROR的保錡留言：「曲線宣傳!👏👏👏」獲阿檸回覆：「不，我只係俾人直線抽擊」

阿檸與尹光在《Dear Myself》合作，網民大讚歌詞感動，而阿檸曾透露自己對歌詞內容頗堅持，感謝尹光接納。（IG@ningbbbbb）

有人對阿檸說，惹人罵其實是代表他填得好，有留言笑指「你填詞，夠膽播？」阿檸回應道：「俾你大到，pass。」而雖然阿檸冇開名，但有網民推測可能是其他男歌手的粉絲留言罵他，才令他有感而發，於是說：「Fans有呢啲行為，只會令人更討厭佢哋嘅偶像。贏輸都要有風度，如果輸唔起，呢個遊戲真係唔啱佢哋玩。」

尹光在早前的演唱會上都有唱《Dear Myself》。（資料圖片/梁碧玲攝）

由於許多人在留言中表達對鏡粉不滿，認為是他們「出征」阿檸，有疑似鏡粉說：「點解一定話係鏡粉呢？唔比MC 同其他普通市民咩🤬唔該唔好咩都入鏡仔鏡粉事please」阿檸也高EQ回覆：「請問我邊一粒字/句子有嘗試明示甚至暗示入鏡粉數？請教一下。同埋你可唔可以唔好入MC同埋普通市民數？你開晒名呢啲就真係明示。」