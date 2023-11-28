蔡卓妍與男友分手演變四角關係 12字回應C小姐是誰

蔡卓妍（阿Sa）今年8月宣佈與拍拖6年的「百億麻雀館太子爺」石恆聰（Anthony）分手，雖然阿Sa稱分手不涉及第三者，但就有指因石恆聰與圈中一位C小姐關係親密，令阿Sa忍痛提出分手，當時盛傳C小姐就是上屆港姐季軍梁超怡，但之後事件又有新發展，傳其實還有另一位C小姐私下與Anthony行得好埋，所指的就是陳靜（DaDa），驚爆複雜四角關係。

阿Sa替舊愛陷入緋聞感到很慘，強調二人分手不涉及第三者，大家再見亦是朋友。（梁碧玲 攝）

分手後阿Sa一直未有接受傳媒訪問，至今日（27/11）到上環出席品牌活動時，首次對分手一事開腔。阿Sa再次強調與Anthony分手是完全沒有第三者的介入，對於先後有兩位「C小姐」出現，阿Sa卻替舊愛講好說話：「其實佢都好慘，不停咁畀人誣蔑，但佢又冇一個平台可以去澄清。」對於被牽涉在內的兩位女仔，阿Sa直言：「佢哋又慘。（Dada仲傳到結婚？）就係啦，又係慘了，總之係冇呢件事，係無中生有。」

回復單身的阿Sa，笑言她咁靚女，身邊當然有追求者，但現在非常忙，無暇去想兒女私情。（梁碧玲 攝）

阿Sa稱與Anthony再見亦是好好朋友，雙方有聯絡，都會一齊吃飯，大家都是成年人，又不是有什麼事，明年Twins演唱會對方也會來捧場，並親自托她買飛，「唔托我托邊個吖。」阿Sa自言都無飛要撲飛，她日前都是透過用飛行里數換取了4張門票，就是換給Anthony？她說：「唔係呀，嗰4張係畀我嫲嫲鄉下啲親戚，佢哋個個都80幾歲，無理由要佢哋坐山頂，我都希望加場。」

剛度過41歲生日的阿Sa，獲一班朋友為她舉行生日派對，阿Sa笑言今年的生日願望是希望可以在屋企Hea一日。（梁碧玲 攝）

問到演唱會的準備進度，阿Sa透露大部份Rundown已經弄好，內容非常豐富，所以今次連嘉賓位都插不進去。會否重現經典側手翻？阿Sa笑言：「你想睇咪打畀你睇，呢啲本身都識，唔駛練。」她表示今次個唱最特別之處是構思玩Dress Code，Dress Code就是希望觀眾可以打扮成以往Twins曾經的經典造型入場睇騷，「可以係唱片造型、MV造型或廣告造型等都得。我覺得大家都會開心，就好似抽離咗去咗另一個時空咁，將平時生活上嘅煩惱放低！」

陳靜DaDa與梁超怡被指是C 小姐。

而為演唱會上以最佳狀態示人，阿Sa最近已減肥減了兩個月，「又唔係要減到成條柴咁，只係希望可以瘦返啲，著衫靚啲，掰掰肉可以減少啲。排舞方面，依家開始排咗少少，但最主要都係做運動，練返啲好條氣和體能先。」相比阿嬌（鍾欣潼）減肥是否比妳辛苦？阿Sa笑言：「佢肥瘦係攞嚟玩，佢可以噚日肥，今日又瘦，好犀利，反而係我難啲。」

Twins演唱會門票開售隨即售罄，阿Sa稱還有機會加場的，叫大家拭目以待。（梁碧玲 攝）

阿Sa又言雖然經常與阿嬌一齊工作，但很久每一齊做一個那麼大的Project，「以前細個一齊做嘢啲感覺返晒嚟，係好感動嘅，依家個人老咗係好感性，砌歌單時，我啲眼淚已經想湧出嚟，同埋有啲歌20年前和20年後唱嘅感覺係完全唔一樣。」