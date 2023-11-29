新聞女王｜佘詩曼火場戲感情多番變化　瞬間變臉顯視后功力

《新聞女王》在昨晚（28日）戲內戲外都是佘詩曼飾演的Man姐Solo。玩「假辭職」玩出火的佘詩曼，藉著四級大火示範「新聞極致」，在近20名SNK News同袍協助下一反「坐定定」常態由主播枱跳出新聞現場、上演霸氣十足的「流動」直播。直播期間突發事件不斷發生，佘詩曼一一解決、在「最後一夜」勝出漂亮一仗…可惜佘詩曼最終未能挽回劣勢，被冠以「唆使王敏奕衝入火場」罪名之餘，更因離職後接受專訪時對舊公司有骨落地、刺激SNK大老闆（龔慈恩飾）親自出手斷佘詩曼後路…

預告：佘詩曼出王牌逼迫曉薇

整集的驚喜彩蛋位，是飾演消防員的楊明閃現火場救出劉艷；由於重裝備上陣的楊明救人時只露出一雙眼睛，令網民對相關演員真身大感好奇，紛紛猜測是否楊明，直到楊明開聲後，網民才留意表示驚嘆：「得對眼真係好難估，直到聽到把聲先認到佢，呢啲Crossover好。」今晚（29日）晚一集，走投無路的佘詩曼將扭六壬自救，並出動「王牌」逼迫何依婷飾，屆時將有重要新角色登場；另邊廂SNK News眾人在佘詩曼離職後食花生，「姐是個傳說」的不同版本在新聞部不脛而走…

火場花絮片曝光 阿佘一秒激動變從容晒視后功架

佘詩曼示範「極致新聞」的同時，亦示範了「極致演技」，除了對馬國明的招牌「霸氣挑機樣」繼續有感，與王敏奕的微妙互動亦有睇頭。佘詩曼雖有心利用王敏奕協助翻身，但沒想過王敏奕會如此瞓身；當知道王敏奕被困火場、生死未卜，難掩憂心的Man姐仍強裝鎮定繼續直播；當播出王敏奕捨身拍攝的火場片段後，佘詩曼更忍淚哽咽直播兼感謝劉艷。之後看到王敏奕被救出，佘詩曼舒一口氣同時亦難掩內疚、更一度激動至熱淚盈眶，但礙於要End Cue，佘詩曼果斷地抹去淚水後即掛著專業笑容完成離職前最後一次直播…在短短場口中，佘詩曼不但喊出既含蓄又漂亮的新境界，還演繹了高傲、自信、憂心、安慰、內疚、強裝鎮定等多層次情緒，難怪獲讚「演技真的太強」。另官方釋出場口拍攝花絮，連打燈都親力親為的佘詩曼，私下相當活潑，即使拍完激動場面、或是唸完繞口對白，佘詩曼仍能一秒回復從容及燦爛笑容，功力非一般！

飛爺爆「A字膊」金句

昨晚佘詩曼三面樹敵，除了死對頭馬國明爆陰毒「老點」她前往危險位作直擊報道，飛爺的「A字膊」及「護艷心切」的李施嬅亦針對她。昨晚一集還揭出重要往事，原來獲佘詩曼親手提攜的馬國明之所以反轉豬肚，全因飛爺在背後搞小動作，令馬國明誤會佘詩曼向其宣戰在先…獲佘詩曼封為「勝利球迷」的飛爺，昨晚在決策時拋出一句：「如果個直播係成功，成件事係我批准我策劃，如果件事衰咗，我唔知架喎，係你文慧心自把自為，偷用公司資源去滿足一己私欲」、將其「輸打贏要」渣上司一面展露無遺，網民聽到「勝利球迷」四字後均大讚貼切抵死，網民更即時引發熱討。

鄧智堅拆解「珍奶」作用：飛爺需要糖分

自開播以來佔戲頗重的飛爺，最大記憶點除了夠晒輸打贏要、就是從不離手的珍珠奶茶，智堅笑言老是常出現的珍奶，是為了凸顯新聞工作者遇到的壓力：「劇本本身已經有（珍奶嘅出場），不過某啲場口我同監製導演溝通咗後決定加碼，因為做突發新聞壓力好大、好多決策要做，所以飛爺需要糖分。」並揭出飛爺「圓形眼鏡」背後玄機：「突顯佢唔會正面交鋒，表面圓滑但其實笑裡藏刀。」談到角色貼地，不少打工仔看罷後大有共鳴，認為人生總會遇到一個「衰上司」，對此智堅笑言：「我都有問過一啲職場上嘅朋友，唔少都遇過『勝利球迷型』嘅中、高層。我記得拍攝時，自己加咗一句對白，就係當家妍表示『未應承』，我回佢：『係未應承，咁即係未拒絕啦』，帶出老細要面嘅一面。」

第七集金句：

佘詩曼Man姐霸氣/深情語錄：

「我喺邊度邊度都係直播間」

「我示範一次架咋 畀你睇吓咩叫新聞極致」

「我呢個資歷同ranking輪到你呢個小小嘅總主播主任炒？」

「如果有任何責任要孭，我文慧心一個人孭晒，你唔好搞啲細」