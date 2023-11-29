棒棒堂阿本患腦瘤「非死即殘」不做任何治療：反而有重生的感覺

台灣藝人阿本近日上節目透露，年初因為劇烈頭痛去就醫，最後診斷結果竟是動脈瘤和廔管，被醫生警告下場「非死即殘」。他在節目播出後收到許多人關心，28日發文向大家道謝、報平安，透露最後被醫生告知不用治療，現在就開心地生活，「我反而是有重生的感覺。」



阿本強調，雖然「非死即殘」等用詞看起來聳動，但確確實實都是醫生對他說過的話，「沒有誇飾，想想也有趣，真實人生有時更戲劇化、更綜藝～」不過，他也透露最終診斷結果「是相對來說很好的」，經歷了這些事情，反而有種重生的感覺，還因此買了人生的第一個名牌包。

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有了身體的警示，阿本現在學會如何善待自己，「醫生最後說不用做任何治療，只要開心、輕鬆的生活，身體就一切都會好好的！我很幸運、我很幸福人生有一個新的開始。」所以他每天認真運動、修佛、工作、學習、體驗、生活，強調「現在過得很自在，努力得很值得」，希望藉由自己的經歷，也能大給大家正能量。

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