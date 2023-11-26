小S出席女兒慶生活動 卻因聽到這句話暴走：人生中最羞辱的一刻
撰文：中天新聞網
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女星小S（徐熙娣）的二女兒Lily昨天（24）舉辦16歲生日會，小S幫女兒慶生，沒想到才過1小時就被女兒問「什麼時候要走？」讓她忍不住說是「人生中最羞辱的一刻」。
小S昨晚8點多在臉書曬出和Lily的合照，暖心幫女兒慶祝生日，寫道「我親愛的二女兒Lily，生日快樂！你一直都把自己的人生過得多采多姿！媽媽相信你的未來會充滿了令你熱愛這個世界的事～媽媽會永遠支持你、愛你」。
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照片一曬，就有破萬網友按讚，也一起祝福Lily生日快樂。但是沒想到才過了短短1小時，小S又PO出一張不爽表情的自拍，寫道「幫女兒辦生日派對，她竟然問我：mom～你什麼時候要走？」
小S感嘆「這是我人生中最羞辱的一刻！我可是IPSS國際巨星小S耶！一般派對我是不會出席的！死孩子」。這番自白也讓網友笑翻，大讚母女互動超可愛。
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