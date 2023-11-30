黃一山爆吳孟達曾被追數追到去TVB遭雪藏　靠咁贏回人生友情自尊

資深演員吳孟達於2021年2月27日，因肝癌在香港仁安醫院離世，終年70歲。轉眼間達叔已離開大家快3年，與達叔合作無間、私交甚篤的黃一山，日前就在社交平台拍片分享故友當年面對困境是怎樣做，最後又是如何靠自己贏回人生友情自尊。



黃一山拍片分享故友吳孟達當年是如何走出困局。（小紅書截圖）

黃一山難掩對故友的想念之情。（小紅書截圖）

黃一山與吳孟達私交甚督。（小紅書截圖）

片段一開始，黃一山已難掩對故友的想念之情，他說不經不覺達叔已離開大家差不多三年。之後他談到在達叔的人生裡面，其實也面對過很大的困局，更從70年代開始講起：「話說70年代的時候，他（達叔）跟鄭少秋拍了一套很受歡迎的電視劇《楚留香》，從此他就少年得志，賺了很多錢，但是他花的錢比他賺的錢更厲害，馬上就欠了很大的債務。」

黃一山稱吳孟達跟鄭少秋拍了一套很受歡迎的電視劇《楚留香》後就少年得志，後來更欠了很大的債務。（小紅書截圖）

年輕時的吳孟達。（小紅書截圖）

結果到了80年代，欠了很大債務的達叔，被追債追到去TVB，黃一山說：「那TVB是很大的電視台，怎麼允許人家債主走到TVB去追債呢，TVB一怒之下就要雪藏達叔，那達叔還要生活，但他一邊又要還錢，一邊又沒有工作，就去問朋友，比如說杜琪峯導演，還有周潤發去借，結果，因為大家都借過錢給他了，知道他借完錢之後，又拿去揮霍，所以就不借給他，還說他是爛泥，爛泥扶不上壁。」

黃一山講得非常詳細，（小紅書截圖）

黃一山爆吳孟達曾被追數追到去TVB，（小紅書截圖）

因此遭TVB雪藏。（小紅書截圖）

達叔曾向好友比如說杜琪峯導演，還有周潤發等去借錢。（小紅書截圖）

後來大家知達叔繼續揮霍，於是不再借。（小紅書截圖）

還說達叔是爛泥，爛泥扶不上壁。（小紅書截圖）

黃一山稱達叔在沒有工作之下，在家裡面好好思考他的人生，覺得唯一翻身的方法，就是「要把戲演好」，那才可以贏回自己的人生，「他就用10個月的時間，慢慢想，就去看看外國的電影，再看看本地的電影，又拿以前拍過的劇本不斷去看，然後慢慢去想應該怎麼去演，到最後，TVB也開始原諒他了，畢竟TVB也不能找一個演員不找他工作，然後每個月又發工資給他，後來1984年的時候，就找來吳孟達，再給他一個機會，找他演《新紮師兄》。」

黃一山稱達叔在沒有工作之下，在家裡面好好思考他的人生，覺得唯一翻身的方法就是要把戲演好。（小紅書截圖）

後來獲TVB原諒，再給達叔一個機會，找他演《新紮師兄》。（小紅書截圖）

黃一山稱達叔在《新紮師兄》裡面的角色，是在一個警察學校裡面做一個警官，本來這個角色是一個老油條叫葉Sir，但達叔看完之後就覺得不應該這樣做的，「因為大家都以為在警察學校裡面，都是做老油條的，他就覺得應該反過來做，要做一個一絲不苟，正直不阿的教官才對，他跟導演跟監製和編劇去開會研究，後來大家也同意了，結果反應很好。」

全憑自己努力，達叔換來演藝事業重生的機會。（小紅書截圖）

經此一役後，黃一山說大家都覺得達叔真的是脫胎換骨，演得很有深度、很有層次，「一瞬間，達叔的片約也不斷地來了，TVB也安排他拍很多電視劇，星爺（周星馳）也找他一起合作，拍《他來自江湖》等等經典的電視劇，後來當然也拍了很多電影，所以達叔這次真的是把人生、把友情、把自尊都贏回來了。」黃一山又笑言記得拍《逃學威龍2》時，達叔叫曹達華，那個就是一個老油條。

黃一山回想2人的合作。（小紅書截圖）

黃一山回想2人的合作。（小紅書截圖）

當然不少得星爺。（小紅書截圖）