郭富城全家入馬場女兒一舉動揭真實父女情　方媛鼻子成焦點惹熱議

天王郭富城 (城城) 一向熱愛賽馬運動，年前更成為馬主培養愛駒出賽。今年6月14日城城的其中一隻愛駒「舞林密碼」在跑馬地馬場出戰三班1200米賽事，他和老婆方媛 (Moka) 特地到場打氣，結果「舞林密碼」不負所托，在騎師何澤堯策騎下輕鬆勝出。

城城與老婆方媛一起拉頭馬。(HKJC Racing fb)

9月20日城城再次與老婆方媛拍拖入馬場為愛駒「舞林密碼」打氣，結果「舞林密碼」再次在何澤堯的策騎以大熱門姿態跑第一勝出。賽後城城大讚愛駒和騎師表現出色，也有不少網民大讚方媛旺夫應記一功，城城當晚亦全程拖實老婆，相當恩愛，可見十分疼鍚她。

城城再次拉頭馬，全程拖實老婆方媛。(vcg)

日前 (11月26日) 城城再次與老婆方媛現身馬場，今次更帶埋兩個寶貝女兒，6歲的大女Chantelle與4歲的Charlotte，一家四口一起為有份出賽的愛駒「舞林密碼」打氣。他們的出現亦引來了一陣哄動，成為了現場市民的圍觀對象。城城一家四口在VIP廂房的看台上，齊齊戴上太陽眼鏡，相當搶眼。最後「舞林密碼」跑第三。

城城與老婆方媛齊齊支持愛駒出賽。(HKJC Racing fb)

當日有不少網民在馬場內遇見郭富城一家，並拍了視頻放上社交網上分享。從片段中可見，城城十分照顧老婆方媛和囡囡，當他走在前面時，回頭發現老婆未有跟上，即稍停腳步並伸手去拖實老婆，愛妻號上身，真是冧死老婆了。而城城的細女更是好愛黏住爸爸，除了在VIP廂房入面要爸爸抱住，亦有邊行邊撲向爸爸扭要抱。城城見到囡囡扭抱，也二話不說即時抱起囡囡，化身廿四孝爸爸。從他囡囡這麼愛黏着他，就足以證明他平日十分疼錫女兒，在囡囡心目中是個好爸爸，父女感情極close。另外，方媛的鼻子就意外成為網民的焦點，引起了熱話，有網民就驚訝指出：「看來好奇怪啊。」但也有網民讚她的鼻子很有福氣。

郭富城一家四口在上海為方媛慶祝生日。（IG：@aaronkwokxx）

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