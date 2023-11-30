新聞女王｜陳若思多得佘詩曼臨場教肢體語言 才可講得到對白

榮登「豆瓣一周華語口碑劇集榜」榜首

《新聞女王》在香港及兩地熱播的，在內地網站豆瓣評分分數維持8.2高分，並吸獲逾36,000人評分，評分人數比去年熱播的台慶劇《下流上車族》高出近6倍；同時榮登「豆瓣一周華語口碑劇集榜」榜首，成績斐然；無綫對上一套登同榜榜首劇集為《星空下的仁醫》。掀起無數熱話的《新聞女王》，細緻至阿佘劇中「法式Gel甲」及何廣沛去完阿佘家的歸家鐘數均引發熱話，其中「新聞女王 被睡過的男人11點就得走」登上微博文娛熱搜榜榜首，何廣沛因而獲封「11點哥」。

除了常規及閃現客串角色，個案角色亦相繼彈出，繼陳楨怡後、陳若思是另一位討論度極高的個案人物。2020年參選港姐入行的Amber，入行後多以主持綜藝節目為主，代表作品有J2綜藝節目《港女野人》，拍劇經驗相對較少，並多以客串性質演出。雖然劇齡尚淺，Amber演出絕不遜色，飾演凡事與家姐對著幹的MK妹，不但每次出場都令人眼前一亮，嘴gel gel態度及言之有理的說詞亦讓網民留下深刻印象：「好得意、髮型也靚」、「你講的台辭也很有道理」、「戲份不多但睇得出用心演」。

首次演有名字角色

Amber受訪時，坦言是次是首次入劇組飾演有名字的角色：「呢個劇係我戲份最重、亦係我第一個入劇組嘅角色；我之前啲角色都係冇名嘅，做過宮女，客人同埋粉絲。」談到角色造型，Amber笑言沒覺得特別性感，但坦言事前有做功課參考「MK妹」穿搭法，並指最想感激是角色髮型：「我覺得個髮型已經好壞、好猖狂，所以每次一紮起個頭，我都覺得自己特別反叛、好有霸氣，隔籬啲人都會畀我嚇親。」

笑指角色像「女版山雞」：我當正自己大家姐去兇依婷

為了投入角色，Amber拍攝期間喪Loop 90後熱捧的MK song，並於腦海內不斷反覆哼唱增加投入感：「另外我仲有睇啲黑社會嘅電影，我當正自己係女版陳浩南，雖然最後我覺得自己比較似山雞多啲，鬧人嘅時候都係大聲靠惡，我當正自己係黑社會大家姐咁樣去兇依婷。」談到昨晚兇依婷場口，Amber笑言全靠佘詩曼阿佘出手幫拖，才順利完成拍攝：「尋晚場戲有句對白係：『我唔想郁呀，一係你爬出去囉』，我無論點講都講唔好，阿佘就提議我伸直隻腳擋住我家姐（何依婷飾），唔畀佢出去，加咗呢個設計後，我即刻覺得成件事順咗。」

大讚阿佘零架子

Amber又大讚阿佘與依婷都是很好的前輩：「有一次拍promo，因為前面啲人太高，阿佘見到我畀人擋住，佢就話加個apple box畀我墊高。我覺得佢真係好好人，因為我覺得佢冇必要照顧我，而且仲要咁都留意到。依婷都有分享一啲佢做戲嘅嘢畀我聽，佢話啱啱開始做戲時，冇留意到隻眼要好定，因為眼神其實好重要，咁樣上鏡講嘢先至會比較有說服力。」