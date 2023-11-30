劉馬車拳擊記者會抽擊龍心　遭保安拉開後撞頭埋牆

鍾培生所辦的《培生擂台無敵盃2023》拳賽今日（30/11）舉行過磅儀式記者會，劉馬車、龍心、霍哥及周永恆等一眾拳手均有出席。

，劉馬車和龍心賽前過磅。（張祖銘 攝）

劉馬車和龍心先是口角，繼而動武。（張祖銘 攝）

雖然拳賽未正式開始，但見到這個陣容已知趣味性十足，劉馬車日前拍片爆龍心出兩萬元收買他打假拳，對此，龍心的回應當然九唔搭八：「睇吓第七宇宙嘅市民，覺得呢件事真定假，考下你哋嘅聰明才智。」他續言出兩萬是事實，因為有日劉馬車撞到他，跟他說鍾培生很「庹縮」，不如不要認真打，求求其其就算，「我同佢講，唔係呀？咁冇體育精神，所以我話，你打贏我，我畀兩萬你！你K.O.我，我畀多兩萬你，前後總共4萬！」

打前一秒。（張祖銘 攝）

劉馬車忍不住出手。（張祖銘 攝）

多名保安將2人分開。（張祖銘 攝）

場面火爆又混亂。（張祖銘 攝）

劉馬車好激動。（張祖銘 攝）

作為對手的劉馬車，稱呼「龍心」為垃圾，將事情顛倒，「明明就是佢話畀兩萬我，想收買我，叫我打假拳打輸畀佢！我唔知叫你叫乜，我叫你『食屎狗』算。」劉馬車揚言不是為錢而戰，更引用《少林足球》吳孟達的說話：「我係貪，但我唔係貪你嗰兩萬蚊，我係貪拳賽嘅總冠軍！唔駛你益我，我都喺擂台收你皮呀！」

3大猛男合理才按得住劉馬車。（張祖銘 攝）

但突然又撞頭埋牆。（張祖銘 攝）

之後劉馬車再將龍心由「垃圾」改為稱呼「X街」，因他稱上星期知道了一個真相，知道有個女仔在2018年暑假的時候，當時該名女仔還是學生，在街邊做問卷調查，好不幸遇到隻「禽獸」（指龍心），做問卷調查做到上個女仔屋企，還夾硬來，強暴了對方，將別人的人生和家庭毀於一旦。

劉馬車在出手之前還念佛經。（張祖銘 攝）

現場火藥味非常濃。（張祖銘 攝）

劉馬車愈講愈扯火，之後又突然念出一口佛經。至兩人合照時，劉馬車終於忍不住出手「抽擊」龍心，工作人員隨即將二人分開，但劉馬車仍非常激動，直斥龍心禽獸，最後要3大猛男才按得住他，但劉馬車又突然失控撞頭埋牆，龍心望住劉馬車一面淡定說：「It‘s ok，冷靜啲！」

龍心係咁叫劉馬車冷靜啲。（張祖銘 攝）

其實今日主要係賽前過磅。（張祖銘 攝）