鄭嘉穎被傳同馬國明不和　8字親揭缺席「鐵馬家族」真相句句有骨

早前唐詩詠在Instagram上戴了一張「鐵馬家族」的全家福，有眼利網民發現「大哥」鄭嘉穎多次聚會不見踪影，有心水清的網民指鄭嘉穎對上一次蒲頭出席「鐵馬家族」飯局已是2021 年了，更指黃嘉樂大婚之日都不見人，惹起網民揣測鄭嘉穎和馬國明根本戲內戲外都鬧不和。

鄭嘉穎被傳與馬國明鬧不和。（吳子生攝）

唐詩詠在Instagram上戴了一張「鐵馬家族」的全家福，有眼利網民發現「大哥」鄭嘉穎多次聚會不見踪影。（IG圖片）

鄭嘉穎今日（30/11）現身尖沙咀出席頒獎禮，就事件接受《香港01》訪問時表示：「我諗有家庭係一個原因，疫情又係一個原因，亦都去到人生某一個階段都係一個原因，時間一日得24個鐘頭，你想點樣去過，當到你去到唔同嘅階段你就會明，你會覺得有啲嘢係會浪費時間時，浪費時間嗰啲嘢你就會cut咗佢，咁所以你會用喺啲值得嘅地方。（本身你係咪鍾意靜？）我係鍾意靜，可能同我以前成長有好大關係，因為我係一個人自己大，家姐唔係同我一齊，所以我慣咗，唔怕孤獨。反而我而家要適應熱鬧，熱鬧有熱鬧嘅開心，咁所以唔同階段有唔同階段嘅嘢。（咁其實就係睇吓同咩人去熱鬧啦！）無錯啦，你就係講到重點來。咁如果你想同嗰啲人熱鬧咪去熱鬧，咪去做囉。」

鄭嘉穎今日出席活動。（吳子生攝）

對於被指同馬明不和，嘉穎表示：「大家都識咗咁多年，有咩話唔啱啫，我諗熟嘅都會明白，唔同階段去做唔同嘅嘢，咁佢去到呢個階段，佢都會明，有啲嘢係要取捨。（馬明結婚會唔會出席？）如果要離開一段時間，咁會有啲難搞囉。」