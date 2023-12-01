金燕玲笑認貪圖蘇施黃照顧　六年時間磨合曾表示：我唔係攣㗎！

衛詩雅（Michelle）拍攝的網上飲食節目《衛食攻略》，昨晚（30日）上架的一集請來於電影《不日成婚2》中飾演衛詩雅奶奶的金燕玲任嘉賓，講述從離婚遇到真愛，以6年時間與蘇施黃磨合經過。



《不日成婚2》為金燕玲抗擊病魔後首部參演的電影，亦透露未來會透過更多作品與觀眾見面。（陳順禎 攝）

衛詩雅（Michelle）請來於電影《不日成婚2》中飾演衛詩雅奶奶的金燕玲任嘉賓。

二人邊食邊傾偈，Michelle提到大家對金燕的印象應該是早上六點起床，會看小說，做瑜珈，到花園走走，很寫意的生活，但金燕玲表示：「好似每樣都唔係，我好夜瞓，平均三、四點先瞓，早起身對我嚟講係一件好痛苦嘅事。」她提到曾經有位記者想跟拍她一星期的日常，當中牽涉蘇施黃：「佢意思係點解一個女人好似我咁樣經歷咁多嘢，離過兩次婚、無端百事最後又同個女人一齊，跟住又生兩次cancer，佢會覺得點解一個人身上可以發生咁多事。」

金燕玲憶述與蘇施黃相識經過。

金燕玲與蘇施黃同住多年。

問到如何認識蘇施黃？金燕玲坦言二人一開始只是雀友的朋友，一點都不熟，「佢知道我當時嘅處境，可能佢鍾意我啦，又覺得我好慘，佢話：『人哋撈呢行你又撈呢行，你撈得咁淒涼？』嗰陣時我都五十歲，其實我係想講，『我係貪圖你照顧我。』但你係我嘅partner，我哋係一齊住，你出去你都係我嘅the other half！」金燕玲謂並非因為離婚受了刺激而轉性取向，而是因為蘇施黃提供一個照顧她的方案，「但我話：『我唔係攣㗎喎。』同埋我話：『我唔識㗎喎，你要做乜㗎？』哈哈！」

金燕玲與蘇施黃不時結伴出外與朋友聚會。(ah_so_good@IG)

金燕玲又大爆蘇施黃追她追到去英國，「你都唔知佢追我時係幾咁romantic，佢情人節飛嚟倫敦一日。佢呃我話有個朋友會嚟倫敦，問我喺香港有乜嘢需要買，託佢拎俾我。我話英國好難買中式鑊，如果佢朋友唔介意就幫我買兩隻鑊過嚟啦，哈哈。之後一日佢話佢朋友到咗英國，俾咗酒店地址叫我搵佢攞，第二日晏晝去到就係佢囉！之後佢就同我食晏，又請我上佢房，我又好夠膽上去，上到房係完全冇嘢做，只係傾偈。」

金燕玲曾在蘇施黃主持的節目《大玩派》接受訪問，剖白抗癌辛酸歷程。（影片截圖）

已有同性密友金燕玲的她曾在電台節目中感激家人接受她的另一半。（IG/@ah_so_good）

她坦言二人一起，相處了差不多五、六年的時間，她才覺得舒適。蘇施黃更改變了她的想法，從一個「唔知可以捱到幾耐」的心態跟她開始，「結果我同呢個人嘅時間係長過我兩段婚姻加埋！佢從來冇逼我做任何事。我哋一人一間房，生活獨立、經濟獨立，但係屋企照顧佢做到嘅佢盡量照顧晒。」因為蘇施黃，金燕玲對愛有新的體會，「以前兩段婚姻我係奉獻，對方鍾意呢樣嘢，我就去做，氹佢開心，付出係冇問題，但付出到冇自己就係一個問題。」她更警醒女性們，「為屋企為老公為仔女付出係應該，但你唔可以冇咗自己，你應該要保持自己嘅興趣，同埋工作。」