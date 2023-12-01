黃智雯離巢TVB｜16年來七度提名視后　《三個女人》呼聲高輸畀Ali

現年40歲的黃智雯加入TVB 十六年產量極多，卻多次與視后一獎失之交臂，今年只得《隱門》出街，但角色命運坎坷起伏甚大，由柔弱再黑化演出難度極高，被指有望力爭今年TVB視后，卻選擇在此時決定離巢。



黃智雯宣布離巢TVB結束16年合作 感激栽培：多謝呢個地方孕育我

黃智雯拍片分享離巢TVB心情。（影片截圖）

黃智雯最後一次開TVB呢個LOCKER。（影片截圖）

香港演藝學院舞蹈及戲劇系表演藝術文憑畢業的黃智雯，07年參選港姐打入最後五強後加入TVB，其後入讀第22期無綫電視藝員訓練班，初期演出大多飾演記者、鄰居、秘書等一類小角色，但機會很快就降臨，09年黃智雯獲金牌監製潘嘉德發掘，於《巴不得爸爸...》飾演「蘇鳳蓮」，翌年在《搜下留情》飾演女膽小怕事的「鄭笑雯（鵪鶉妹）」再度以「眼鏡妹」造型亮相，被封為「宅男女神」，同年簽約正式成為無綫經理人合約女藝員。

演藝學院舞蹈及戲劇系表演藝術文憑畢業的黃智雯，07年參選港姐打入最後五強後加入TVB（視覺中國）

黃智雯在劇集《巴不得爸爸...》中飾演女主角胡杏兒的妹妹蘇鳳蓮一角而開始為人熟悉。（圖片來源：視覺中國）

黃智雯在《搜下留情》中飾演「鵪鶉妹」鄭笑雯。（螢幕截圖）

2018年劇集《三個女人一個「因」》，在劇中飾演患有三重人格的大律師「方以因（Evie）」，可謂其「考牌之作」，同時分飾狂野奔放的次人格「菠蘿椰奶（Pina Colada）」及膽小悲觀的第三人格「愁擘擘」，安排於「炮灰檔」星期日晚播出，卻因太受歡迎的關係，被網民推到要在myTVSuper播出足本版，被公認是黃智雯最接近視后一次，可惜敗於強敵Ali李佳芯之手。

黃智雯在《三個女人一個「因」》的角色方以因是一名多重人格患者，而黃智雯在演飾「方以因」、「菠蘿椰奶」、以及「愁擘擘」三個人性格亦各有特色，演出到位。

雖然被指是倉底劇更放在星期日播出，但劇集口碑相當好，黃智雯的演出令觀眾刮目相看，更成為新加坡及馬來西亞雙料視后！（電視截圖）

黃智雯在此劇分別飾演三個角色，分別是方以因、菠蘿椰奶和愁擘擘。（螢幕截圖）

主人格方以因，是聰明機智的大律師。（劇照）

黃智雯套《三個女人一個「因」》真係好睇。（截圖）

鵪鶉妹、蘇鳳蓮、關二嫂、美雪、蘇文強、方寧、方以因、芷若、madam G、游雁星、張心月，2008年起至2021年期間，黃智雯共出演過超過30套劇集，其中更有7次獲提名「最佳女主角」（視后），可惜均失落了寶座。近2年黃智雯放慢腳步，2022年無劇集推出，今年亦只有《隱門》，加上結婚榮升人妻，約滿TVB展開演藝新一頁。