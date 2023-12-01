黃智雯宣布離巢TVB結束16年合作　感激栽培：多謝呢個地方孕育我

又走一人﹗現年40歲的當家花旦黃智雯，年中傳出努力工作16年，演技早受肯定卻一直無緣視后感心淡，10月時突然宣布結婚令消息鬧得熱哄哄。12月1日中午黃智雯終宣布離巢消息：「多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我」



轉眼間黃智雯在TVB已經16年。（IG：@wong_manman）

黃智雯10月宣布與珠寶集團高層男友Anthony結婚！（IG@wong_manman）

早在今年6月傳出，黃智雯一直無緣視后有意離巢，獲高層樂易玲親自出面挽留。黃智雯接受《香港01》訪問時曾表示：「多謝樂小姐嘅讚賞，對我嚟講都係一個強心針嚟。（合約到年底？）我仲有合約嘅，係差唔多到年尾。（續約是否睇條件？）等我休息過後，等我好好思考自己嘅去向，想自己行咩路，變咗都要啲時間去諗清楚。（傾合約當中係咪包含傾獎呢個條件？）絕對唔會，因為上次我都回應過，我覺得獎唔係一個條件，獎項對我心目中嚟講，呢個係一個好有份量嘅事情。」

Mandy曾在2018年憑劇集《三個女人一個「因」》奪得「馬來西亞最喜愛女主角」及「新加坡最喜愛女主角」，但TVB視后獎座一直未能到手。（視覺中國）

12月1日中午黃智雯發文：「呢一刻，難以用三言兩語形容我嘅心情，百感交集……多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我，栽培我，一步一腳印，踏實地慢慢走到今天～特別多謝遇到嘅每一位監製以及愛錫我嘅台前幕後，能認識到一班好戰友，相遇相知，一起成長互勉，我確實是很幸運🙏🏻！ 多謝鵪鶉妹、蘇鳳蓮、關二嫂、美雪、蘇文強、方寧、方以因、芷若、madam G、游雁星、張心月還有顧晴天，多謝您地帶比我美好嘅回憶，喺我心入面每個角色都充滿着溫度和份量😌💕接落嚟嘅新一頁，我期待遇到更多嘅角色，喺不同嘅舞台上，迎接更多挑戰，I’m ready！💪🏻✨🌟」