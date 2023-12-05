范冰冰自言唔避諱提做過「丫鬟」金鎖代表青春：非常美妙的經歷

內地女星范冰冰2018年因涉及逃漏稅問題，至今仍遭到全面封殺，不過她已將演藝重心轉移向國外發展，做得有聲有色。去年在韓國拍攝的電影《綠夜》備受關注，更獲邀請出席「第73屆柏林電影節」。近日她又獲邀請出席「新加坡國際電影節」活動，更在座談會上大談電影心得，揚言從來不避諱提及出演過金鎖（劇集《還珠格格》）一角，強調是自己曾經的青春。

范冰冰現身「新新加坡國際電影節」。（范冰冰工作室微博圖片）

在活動上范冰冰同台下影迷大談電影心得，過程中她講到出演金鎖這個角色時，認為很多人都很避諱談及，但她完全不避諱，表示：「好像很多人都很避諱，說我以前小的時候演的角色覺得很傻，然後很幼稚。但是我覺得那又怎麼樣呢，那是我的青春呢，然後那是我的曾經。我自己現在回想起來，我還是覺得那是一段非常美妙的經歷，因為對於年輕人來說，那是你追求夢想之路的開始，所以那個時候，我跟趙薇也好，跟（林）心如也好，（蘇）有朋啊，（陳）志朋啊，其實我們都是一個集體，大家的年齡差不太多，共同去追求一個夢想，那時候大家都沒紅，也沒有甚麼名氣，但是那時候對藝術的嚮往，還有友誼其實是非常深的。因為大家就像是小朋友，像同學這樣一起成長起來的，所以金鎖這個角色，我從來都不避諱。」

范冰冰不避諱提金鎖。（影片截圖）

范冰冰大談電影心得。（影片截圖）

正因為金鎖這個角色令她打開知名度，所以她感到「金」這個字會為她帶來好運，笑言在電影《綠夜》中自己角色叫金霞，都是她自己改的名字：「我覺得她還是我這個人生道路上的一個開始，所以我後來覺得我還挺迷信的，因為我覺得好像我演戲裡面只要有『金』字的名字，都還是對我挺友好的。所以在《綠夜》這部新的電影裡面，導演說，你自己想一個名字好了，她原來想了一個別的名字，然後我說不行，『她要姓金，這樣子可能讓大家就更有感受』，然後好像就覺得，這個戲也會更受歡迎。我自己有一個這樣小小的願望，所以我在《綠夜》的這部電影裡面的名字叫金霞。」看來金鎖這個角色令觀眾印象深刻之外，她亦是難以忘記。