陳志朋認有疏忽已補繳交稅款　願承擔後果：給我一個補過的機會

曾是台灣初代男團小虎隊成員之一的陳志朋，昨日被疑是前員工爆料指，其疑有2次偷漏稅行為，還不簽勞動合約而違規解散公司，拖欠員工薪金，甚至爆出他滿嘴粗口辱罵員工等，事件引來極度關注。相隔一日後，他今（2日）就透過個人微博發出聲明作出回應，表明有關的稅務問題確有疏忽，會承擔責任。另外，對於所謂前員工爆出的內容，他認為是斷章取義，惡意曲解，與事實有很大差距。

陳志朋就稅務問題作出回應。（陳志朋微博圖片）

就疑偷漏稅問題，陳志朋承認有收到稅務局的檢查通知，並有主動作出配合調查，最終在今年6月支付了應繳的款項，還表明具體金額沒有爆料者提及的1000多萬人民幣。而導致有稅務問題發生，他指是因為有疏忽所致：「與我演藝工作相關的協議大多明確了又合作方代繳稅款，我的收入為完稅後收入。因此我本人始終認為我帳戶內收到的款項均為我的合法稅後收入，直接此次稅務檢查，我才了解到不論合同雙方是何種約定，如果對方未能提供完稅證明，我本人作為納稅義務人就應當繳納稅項，而當時由於我們對於法律的無知，未查看對方代我繳納稅款的完稅證明，導致我在不知情的情況下欠下了稅款。」表明今次的稅務問題是他疏忽核查所致，理應就似承擔責任：「對於補繳稅款承擔後果我沒有任何意義，也已經第一時間積極整改，還希望大家可以給我一個補過的機會。」

陳志朋希望大家給他一個機會。（陳志朋微博圖片）

另外，他還指出爆料人（前員工）提及的其他內容是斷章取義，惡意曲解與憑空捏造，與事實有很大的差距，將就他侵權的行為發起訴訟。至於所謂的「勞動協議」，他表示所謂拖欠勞動者款項並無法律依據，相信司法會還他公司一個公道。