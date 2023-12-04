高海寧擁極罕「熊貓血」　紅十字會急CALL捐血全港得0.7%人擁有

近日熱播的TVB台慶劇《新聞女王》中，高海寧表現亮眼，人氣再度急升。私下高Ling相當積極行善，會不時去賣旗、派福袋等等。她日前在IG上載捐血照，呼籲大家踴躍捐血，亦意外曝光原來她有極罕血型，全港只有0.7% 人擁同樣血型。



《新聞女王》中高海寧飾演的許詩晴表現亮眼。（IG：@sammkoling）

高海寧分享捐血時片段。（IG：@sammkoling）

高Ling分享捐血時片段，雖然一臉驚恐但最終仍順利捐血助人，她說：「昨天收到紅十字會的電話，急需我的血型血液，今天工作空隙即刻跑去捐血。中學時期已開始捐血，但還是忍不住會緊張，睇我緊張到硬晒肽😅😂護士告訴我，地中海貧血症患者每隔一個月就要輸入3包紅血球，還有其他患者也可能需要定期輸血，捐血救人，人人有責💕」善舉值得支持，但網民亦相當好奇為何紅十字會，會主動致電失找她。

睇嚟高海寧都幾怕捐血。（IG：@sammkoling）

有人翻出2020年高Ling捐血帖文，發現她上傳圖片當中，顯示了她是百中無一的「熊貓血」負型血人士！除了4個最常見的血型A、B、O和AB之外，有共近30種血型。而Rh血型系統則決定血型的陽及陰性，即一般常說的「正及負」，全球約有10至15%人擁Rh陰性血型，比例以西方人較多，香港則只有大約有 0.7% 人屬負型血，算非常罕有，因此在血庫缺血的情況之下，有負型血人士捐血就顯得更加重要！

網民翻出高海寧2020年捐血帖文。（IG：@sammkoling）