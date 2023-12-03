嚴選5件現實新聞女神大事件 《新聞女王》參考黃紫盈淚灑報道？
《新聞女王》大受歡迎。早前劇中主角飾演「Man姐」的佘詩曼受訪時，就曾透露為了演這個角色參考了不少現實中的新聞主播，亦表示她的角色「Man姐」參考過前無綫新聞主播方健儀。
明顯地，《新聞女王》中出現過的角色，或多或少都參考了現任及前任新聞主播，除此之外，當中出現的故事情節，也有網民直言有一種似曾相識的感覺。印象之中，類似的橋段也在現實中出現過。
現實之中，新聞主播的交替並非新鮮事，有一些主播／記者做了一兩年後就會離職，有一些則擔任5，6年，甚至10年以上。要講早年資歷較深的新聞主播，大家一定提起趙海珠。
1. 趙海珠快速上位做主播
趙海珠入職TVB時為實習記者，翌年就升任成為六點半新聞報道主播。當時趙海珠升任做新聞主播時引起各界注意。不過趙海珠在主播位也只有約兩年時間，2007年就被法國巴黎銀行挖角，任職衍生產品部，亦與前上司翁世權擔任電視節目《窩輪一眼通》主持。趙海珠現今成為銀行財富管理投資顧問董事。
2. 周嘉儀忽然離職？
周嘉儀為前無綫電視首席新聞主播，職位即如《新聞女王》的首席新聞主播「Man姐」佘詩曼一樣。周嘉儀初時任港聞組記者，期後2005年擔任新聞主播，高峰期更同時兼任《香港早晨》、《午間新聞》及《晚間新聞》三個時段。2011年周嘉儀接替離職的郭詠琴，開始主持《2011國際大事回顧》。2013年她就被調離《六點半新聞報道》，，原本位置亦由鄭萃雯、羅若安及張文采接替。同年她開始入讀行政人員工商管理碩士遙距課程。2015年為她最後一次在無綫擔任新聞主播。
根據周嘉儀的個人Instagram顯示，她現正擔任証券公司的行銷/廣告總監。
3. 黃紫盈喊住報新聞
數近代一點點也有黃紫盈事件，當時黃紫盈在報道曼德拉病危時，在新聞報道中落淚。至於為何會落淚，就當然不是因為聽到曼德拉病危啦。當年有消息指其實黃紫盈是被同是主播的張文采欺負。故事的後來，又傳出其實是黃紫盈自製新聞搏出位。
4. 「嘉倩BB」陳嘉倩捲桃色傳聞
人紅自然是非多，前新聞主播陳嘉倩亦試過捲入桃色傳聞中。被封為「宅男女神」、「嘉倩BB」的陳嘉倩在2017年離巢後，曾被爆戀上無綫特約演員朱婉禎的男朋友。朱婉禎當年更公開哭訴被「撬牆腳」，指陳嘉倩經常半夜向其男友發短訊，甚至「奪命追魂call」。其後陳嘉倩否認有關指控，並說自己沒有帶眼識人，已提出分手。
5 新聞主播唔畀性感、唔畀玩IG
中國大陸出生的孫雪祺在TVB擔任新聞主播時，已因姣好身材而廣為受到網民注意，亦有傳媒、網民封為她「新聞版陳瀅」。早前她接受《香港01》專訪時，就透露公司（TVB新聞部）不鼓勵主播開IG，但後來因為個個都開賬戶，才沒有規限，「但我聽過話太性感嘅相就最好唔好Post，同埋可能太多新聞報道，我哋都會俾人照下肺，話你可能要低調少少。公司都有提醒過我，你個身材比較突出，要小心啲，但都只係溫馨提示，唔係嚴重。（要小心啲咩？）唔好再Post啲Over啲嘅嘢，譬如落水、海灘，就唔可以囉。」
前主播孫雪祺曾被TVB禁貼性感相 布吉泳衣大解放事業線若隱若現