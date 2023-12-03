蔡嘉欣與有米男友結婚成身金器富貴出嫁　索爆姊妹團陪嫁見證幸福

蔡嘉欣（Kayan）於7月透露已接受拍拖7年的圈外富貴男友Derek求婚，當時她在IG公布喜訊：「我們在一起的第7年，決定結婚了。我的未婚夫，就是那個我想共度餘生的人！」兩人定於下月3日假深灣遊艇會舉行婚禮，本月10日準新娘蔡嘉欣也在IG分享超豪華過大禮的照片，當中擺放在中間的金飾，龍鳳金鈪，金豬頸飾尤其搶眼。今日（3日）一對新人於深灣遊艇會舉行婚禮，正式結為合法夫妻。

蔡嘉欣於今日正式成為人妻。(ig圖片)

新娘子蔡嘉欣昨日亦有於IG story分享她準備出嫁前的照片，有她與姊妹團出發去酒店的新娘房，結婚用品塞滿了整個車廂的照片，還有她在結婚前夕跟足傳統做上頭儀式，以及她與新郎哥穿中式嫁娶禮服準備接新娘儀式的片段。蔡嘉欣的陪嫁姊妹團成員包括有蔡嘉欣親生家姐Nicole、同樣即將成為人妻，本月初驚爆婚訊的何依婷、人妻陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）、譚嘉儀（Vivi）、以及坐擁逾26.2萬粉絲的人氣YouTuber Manson，真是位位靚女。蔡嘉欣的家姐Nicole亦有貼上兩人合照，相中可見蔡嘉欣頸上掛有一條巨型豬鍊，手上戴有四對超粗龍鳳鈪，相當有份量，新娘子行頭十足，富貴出嫁。

蔡嘉欣的姊妹團。(ig圖片)

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