《新聞女王》連續2星期位列收視榜首　《亞洲超星團》重挫4.4點

翡翠台上周（27日至03日）收視出爐，3線戲劇收視齊升。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，佘詩曼、馬國明主演的台慶劇《新聞女王》，跨平台直播收視最高25.1點（162萬觀眾），比上周最高收視24.4點（157萬觀眾），上升0.7點，連續兩周位列收視榜首。

何廣沛幫助佘詩曼擺平。（圖：熒幕截圖）

而劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視22.6點（145萬觀眾），比上周最高收視21.7點（139萬觀眾），上升0.9點；《叠影狙擊》最高收視21點（135萬觀眾），比上周最高收視19.7點（127萬觀眾），上升1.3點。

最新一集的《愛．回家》中編劇又有新題材。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

綜藝節目方面，梁思浩主持的《通靈之王2》首周播出最高收視14.6點（94萬觀眾），比上周同期節目《日本18種住法》最高收視15.3點（99萬觀眾），下跌了0.7點；《無窮之路III-無垠之疆》最高收視16.7點（107萬觀眾），比上周最高收視16.5點（106萬觀眾），上升了0.2點。

（左起）王嘉慧、梁思浩、陳懿德是新一輯《通靈之王2》主持。

周六晚播出偶像選秀節目《亞洲超星團》最高收視14.9點（96萬觀眾），比上周首播最高收視19.3點（124萬觀眾），下跌了4.4點。

他們帶來《算他敢愛敢做》。(《亞洲超星團》截圖)

周日晚播出李思捷主持及監製的《思家大戰》最高收視20.7點（133萬觀眾），比上周最高收視22.2點（143萬觀眾），下跌了1.5點；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視20.2點（130萬觀眾），比上周最高收視21.1點（136萬觀眾），下跌了0.9點。

由李思捷主持的《思家大戰》由「疊影狙擊隊」對戰「台慶MC隊」。(節目截圖)