《新聞女王》連續2星期位列收視榜首 《亞洲超星團》重挫4.4點
撰文：胡凱欣
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翡翠台上周（27日至03日）收視出爐，3線戲劇收視齊升。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，佘詩曼、馬國明主演的台慶劇《新聞女王》，跨平台直播收視最高25.1點（162萬觀眾），比上周最高收視24.4點（157萬觀眾），上升0.7點，連續兩周位列收視榜首。
而劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視22.6點（145萬觀眾），比上周最高收視21.7點（139萬觀眾），上升0.9點；《叠影狙擊》最高收視21點（135萬觀眾），比上周最高收視19.7點（127萬觀眾），上升1.3點。
綜藝節目方面，梁思浩主持的《通靈之王2》首周播出最高收視14.6點（94萬觀眾），比上周同期節目《日本18種住法》最高收視15.3點（99萬觀眾），下跌了0.7點；《無窮之路III-無垠之疆》最高收視16.7點（107萬觀眾），比上周最高收視16.5點（106萬觀眾），上升了0.2點。
周六晚播出偶像選秀節目《亞洲超星團》最高收視14.9點（96萬觀眾），比上周首播最高收視19.3點（124萬觀眾），下跌了4.4點。
周日晚播出李思捷主持及監製的《思家大戰》最高收視20.7點（133萬觀眾），比上周最高收視22.2點（143萬觀眾），下跌了1.5點；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視20.2點（130萬觀眾），比上周最高收視21.1點（136萬觀眾），下跌了0.9點。