新聞女王｜高鈞賢內地半年搵七位數　拍劇唔為錢：係宣傳、滿足感

《新聞女王》中高鈞賢飾演邵俊樂，為張家妍（飾李施嬅）的未婚夫。講起高鈞賢，不少人都會想起他參選「香港先生」時的模樣，相隔18年，原來他改變了不少。今日（04/12）高鈞賢出席活動時，外貌與昔日的他相差不少。



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高鈞賢出席《新聞女王》劇集宣傳。（陳順禎 攝）

高鈞賢接受《香港01》訪問時，表示近年回巢拍劇，除了《新聞女王》之外也拍了《白色強人2》、《逆天奇案2》，除此之外，早前他亦積極發展個人事業，跨界大搞服裝品牌和生活用品。他說：「多數兩邊跑，嚟緊都會幾多呢方面發展，仲會喺北京拍綜藝，三月份也接了一套內地劇集。」

Rocky係第一屆香港先生「健力組」冠軍，同屆總冠軍係高鈞賢。（視覺中國）

《新聞女王》演員，劇集宣傳。（陳順禎 攝）

他也表示，在內地直播平台看到了商機，說：「其實好多跨境平台好多嘢做，呢幾年會喺直播上面賣嘢，同埋直接搵廠家。我見到香港嚟緊都有好多線上嘢做到。」記者問道生意額有多大，他回答：「過億就未到，希望過多一兩年啦。我做咗一年左右啫，反而投入資金都係七位數，我哋呢啲係投入大，但係要花時間開拓。希望啦，過幾年有過億生意。」

陳星妤就同關楚耀、高鈞賢有感情線。（截圖）

早年高鈞賢拍過不少劇集。（截圖）

北上發展6年，高鈞賢決回流香港簽約邵氏。（IG@mattkobe）

高鈞賢在2014年上內地發展，其實也了不少劇集、節目，更飾演過不少劇集男主角，已頗有知名度。他說：「呢幾年我好用心做自媒體，學識點樣控制喺自己手上，自己去做自己個人IP。例如我會請人幫我拍、剪接，而家好多內地人鍾意睇我介紹返香港食嘢，或者點樣着衫。反而係呢幾年靠平台搵錢，喺公司拍劇反而係宣傳、滿足感。（酬勞）唔重要。自媒體我有一個半年搵咗七位數，嗰陣時之後就轉型做自己品牌，我就將嗰七位數放落去。」

高鈞賢靠自媒體，直言半年搵七位數。（陳順禎 攝）

他直言，近年回巢後可以挑選感興趣的劇本角色，他說：「例如《廉政狙擊》做一個富二代、《法證先鋒V》就做一個反派，呢套就係做一個暖男。」同時，他亦表示不會放棄演藝事業。他說：「《新聞女王》呢個角色係想像唔到（咁受歡迎），因為套劇全部都係女仕爭鬥，所以我好用心研究。」

高鈞賢解釋近排「發福」了。（陳順禎 攝）

高鈞賢外貌與昔日不同，他就解釋說：「發福咗啲，但係有啲人又話咁樣好睇，話man啲。以前就好瘦削，反而有啲角色carry唔到。我keep一keep，兩個星期就瘦返。其實我做自媒體好忙，夜晚都成日食嘢。」所以大家不用「估估吓」猜測高鈞賢是不是整容了。