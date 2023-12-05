新聞女王｜SNK集合八大美女　上位小花獲封「最美過鏡女同事」

無綫台慶劇《新聞女王》昨（4日）晚一集共有兩個個案同時發生，包括「元旦綠眼BB」風波，以及有匿名信舉報主播G涉及性騷擾女同事，矛頭直指佐治（馬國明飾）。之前遭佐治重創的Man姐（佘詩曼飾）乘機玩針對，以副總監身份要求介入就性騷擾指控展開調查，並召見了SNK News全體女同事。昨晚調查一幕雖然時間很短，每位受查女士只有一、兩句對白，但卻集合了八大美女、包括阿佘、李施嬅、高海寧、何依婷、王嘉慧及鄧美欣六位前港姐；及鄺潔楹與倪嘉雯兩大小花，難怪網民由開劇至今盛讚SNK News女同事們顏值高企、靚女多！出名「人細聲大」鄺潔楹（Judy），這次更將收起音波功飾演「靜音」梳化部女同事Debbie，性格略帶神經質，相當有突破。



Man姐就性騷擾事件進行內部調查，昨晚被調查嘅同事有Cathy（高海寧飾）。

Amber，倪嘉雯飾。

Debbie，鄺潔楹飾。

加入無綫後即憑飾演女記者惹關注

倪嘉雯在劇中老是常出現，難怪獲封最美過鏡女同事。

倪嘉雯喺劇中都會做主播出鏡。（倪嘉雯IG圖片）

除了主角，在SNK News中另一「艷壓群芳」的是有「仙氣小花」之稱的倪嘉雯（Carmen）。Carmen 2020年加入無綫後因演出《愛‧回家之開心速遞》備受注目，客串次數超過30次的她，多番飾演女記者或網台主持等，如今Carmen在《新聞女王》中飾演記者Amber，與之前成名作意外有了呼應。Carmen另一代表作是其「御用少女版」身份，更曾因在《十八年後的終極告白2.0》中神還原年青版龔嘉欣引發熱話。仍算新人的Carmen在《新聞女王》中出鏡率相對算高，每當需要過鏡或食花生時定必「Ready」，難怪獲封「最美過鏡女同事」。

倪嘉雯同阿佘合作愉快。

生痱滋獲阿佘隔空送藥

倪嘉雯話日日拍Office戲好似真係返工咁。

對此Carmen笑言能在台慶劇中參與度如此高十分興奮，並預告之後集數將更有發揮 ：「可以喺台慶劇參與度咁高真係好感恩同好多謝佳導。呢套劇我身邊好多親友都有追，佢哋見到我會Cap圖畀我話見到我。」談到做回記者「老本行」，Carmen笑言很奇妙：「有網民笑言我由記者妹升咗做女主播。」談到與阿佘合作，Carmen坦言「發夢都冇諗過」：「可以同佢阿佘同框拍劇、做佢下屬，仲要成日朝夕相對真係太開心，我每次開工都心心眼望住佢。」並大讚阿佘三件窩心事：「佢對我哋所有人都好好，嗰時日日都拍Office 戲好似真係返工咁，阿佘會準備Supplement同湯水畀我哋，又會同我哋Share用開嘅美容機，叫我哋輪住用。好記得我拍緊時喉嚨發炎，生咗粒好大嘅痱滋，吞口水都痛，阿佘見到我食藥，就問我係咪喉嚨痛，當佢見到我真係生咗好大粒痱滋後，佢就話第二日拎痱滋藥畀我。第二日佢係冇通告嘅，點知佢竟然託人帶畀我，再留言教我點樣用同搽，真係好感動。」

曉薇隨時變身恐怖情人？

昨晚Man姐已經多番試探曉薇，曉薇仲嚇到嘔吐大作。

Man姐show呢個message出嚟嘅時候，曉薇真係嚇到眼都凸埋。

今晚（5日）性騷擾匿名舉報人真身終於曝光！另邊廂，昨晚一集多次向曉薇進行試探的Man姐，將當住曉薇面篤爆她與佐治有地下情，更怒極霸氣質問曉薇：「我都想聽吓你可以點兜。」更指若曉薇願意向佐治調轉槍頭，或許還有一絲生機…面對盛怒Man姐，到底原本已對佐治懷恨在心的曉薇會否變身恐怖情人？據知為了贏得Man姐寬恕，曉薇本周將來個「戲劇式跪地求饒」，到底能否大到Man姐？