吳千語讚「百億男友」施伯雄有耐心　對吳媽媽極好：我覺得很難得

最近與「百億富三代」男友施伯雄（Brian)一起參與內地綜藝節目《愛的修學旅行》的吳千語（Karena)，在最新一集中大談認定Brian的原因，原來是對方愛屋及烏的舉動而打動其芳心，公開讚揚Brian是一位有耐心的人，令到他頓時在鏡頭前害羞起來，畫面相當有趣。

吳千語同男友施伯雄一起參加內地真人騷。（影片截圖）

在大家坐下來閒聊的時候，Karena大方公開自己認定Brian的原因，其中之一就是對方愛屋及烏的行為令到她相當感動，她表示：「因為我對我媽媽就是，自己對自己媽媽都不太有耐心，我覺得。我媽媽是一個比較好學的人，她很喜歡學電腦上的東西，然後我媽媽有一天就跟我說『我這個某個品牌的筆記本不行』，因為她在學甚麼中醫的一個事情，她要做一個PDF之類。然後我就說那我打給你錢，然後你自己去買。但是他（Brian）就幫她買好安好，然後送過去給她，所以他就是對我母親比我自己更有耐心一些，我就覺得很難得，他是第一個唯一一個可以對我母親如此的有耐心，我覺得這個是非常重要，因為花的不是一個錢可以解決的，是要有時間跟精神，所以我媽媽當然是非常喜歡他。」

吳千語讚施伯雄是一位有耐心的人。（影片截圖）

而當Karena公開Brian這段往事的時候，他顯得相當不好意思，還害羞起來，相當好笑。而在場的嘉賓之一金莎更笑言他是「擒賊先擒王」，是一個很有效的策略。