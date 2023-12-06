張致恒推老婆借錢　網民對比前同事吳浩康做地盤養家：點解爭咁遠

張致恒（Steven）老婆區燕雯（雯雯）周期性嗌離婚未遂，一時合體拍YouTube，一時又公然數臭老公。最新發展是雯雯於IG指斥老公叫她外出借錢，她說：「張致恒話喺佢冇錢冇人借畀佢嘅時候，小朋友冇飯開要生活嘅時候，叫我呢個24小時照顧小朋友冇得出去做嘢嘅人，應該要幫手分擔，去搵人借錢喎！所以直接喺呢度開post！」

雯雯與Steven關係離奇，周期性嗌離婚但連生4個小朋友。（YouTube截圖）

最新發展，雯雯於IG鬧張致恒叫她出去搵人借錢。（IG@ugly__mama）

而Steven當然也第N次被千夫所指，而網民亦對他們的家事感到厭倦，鬧Steven是「廢柴」；不過與此同時，竟有大量留言讚吳浩康（Deep）！Deep與Steven都是英皇前藝人，且同樣與鍾舒漫有過一段情，兩男關係友好。

即使Steven近年形象極負面，Deep亦公開支持他說：「我知佢好差，但佢係我朋友。」（VCG）

早前Steven被影到於小食店打工，本來曾短暫洗底，獲網民讚自力更生養家，但亦有留言批評他折墮，Deep居然大膽用「藍剔」Account與網民開火，Deep留言：「我好想知樓主係做咩職業？搵緊幾多錢？職業無分貴賤，xx工？你攞你自己份工出嚟講吓先啦！」有網友讚他：「成間英皇舊同事，得你敢用自己account為你依位唔爭氣既朋友出聲，真男人👍🏻」Deep亦有回應：「我知佢好差，但佢係我朋友。」被力讚有義氣。

Steven早前被寸要去小食店「打XX工」，吳浩康曾用公開賬戶出言力撐。（網上圖片）

吳浩康用認證acc撐張致恒，獲讚有義氣。（Facebook圖片）

Deep上月離開合作20年的英皇娛樂後，為了養妻活兒，打幾份工不特止，更放下身段去地盤開工賺奶粉錢。他逼港鐵轉小巴去淺水灣地盤開工，著住工衣戴安全帽，自爆一日做足9個鐘，當網民問他：「嘩，你玩到起樓喇？😂」Deep亦大方回應：「無咁勁，地盤工人啫！」報道出街後，很多人都讚他能屈能伸、真漢子、有擔戴等等。而昨日再傳出Steven推老婆出去借錢的消息後，不少人都拿兩人作比較，儘管他們都曾被負面新聞纏身、形象插水，但Deep為了老婆郭思琳及愛子撑撑修心養性，揹起頭家，明顯比Steven生性得多。

吳浩康離巢英皇後，除了繼續教唱歌，亦開始做地盤工人，網民激讚他能屈能伸。（IG@ngdeep）

Deep（左二）與Steven（左三）同樣是英皇前藝人，網民如今對比兩人，認為Deep生性好多，是真男人。（VCG）

網民就留言：「好過Steven條廢柴！」、「同門吳浩康養一個都腳踏實力返地盤養家，張致恒生咁多繼續做廢人。」、「學下吳浩康啦！」、「吳生張生都出自英皇點解爭咁遠？」、「阿Deep都識去做地盤賺錢啦，Steven淨係識借錢，懶到死！」