TVB小花自爆參加淫亂婚禮：每一圍櫈底有避孕套

J2台的《不正常愛情研究所》由黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）、麥惠琪（Susuca）及金永衡（Kim）擔任主持，今集的主題是「婚禮尷尬大全」。在節目中Susuca除了講到婚禮上的尷尬事情外，還大爆小時候與家人去過一個婚禮，而婚禮上玩的遊戲卻超級低俗。

今集的主題是「婚禮尷尬大全」。(ig@j2_channel)

Susuca說到小學的時候，有人請了她一家人去婚禮，她說一開始已經覺得很奇怪：「佢哋所講嗰啲嘢呢，都係長輩唔太想聽到嘅嘢啦，唔知點解喺個台上面講啲好開放嘅話題啦。去到玩遊戲，喺情趣商店啲男仔會著嗰啲大笨象底褲，無啦啦個新郎同啲兄弟著住個底褲喺個台上面，你諗吓幾多長輩。」眾人已經聯想到那個畫面，新郎在西裝外加上「大笨象底褲」，更要新娘不能用手接東西，要用口來接，畫面非常淫亂，Susuca即大叫：「好噁心啊！」

新郎在西裝外加上「大笨象底褲」，更要新娘不能用手接東西，要用口來接，畫面非常淫亂。(ig@j2_channel)

Susuca繼續說家人當時已經看不下去打算快點吃完就離開，但突然台上說有個與眾同樂的活動：「每一圍有一個人櫈底下面會痴咗個condom定啲咩，抽到就要上台同佢哋一齊玩遊戲。」Susuca不禁大叫：「真係精神病！」更指當時其實有很多小朋友及老人在現場，超級尷尬，而家人亦在未吃完晚餐就帶著Susuca離開了。

Susuca不禁大叫：「真係精神病！」(ig@j2_channel)

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