吳千語豪宅別墅大公開　全屋頂級意大利傢俬突顯品味

自年初搬入別墅後，吳千語足不出戶隨時喺屋企拍OOTD。

吳千語近年長駐內地發展，日前她接受內地網紅家居訪問，首度公開豪宅內部！由影片所見，吳千語所住嘅係三層複式別墅，全屋設計以白色簡約為主，底層客廳及飯廳連著戶外花園，飯廳放有一張Knoll雲石餐桌，再加上5張Cassina餐椅，埋單近15港萬。至於客廳，吳千語找人設計了一個可燃火火爐，中央位置是L型大梳化及兩張深灰單人椅，沙發出自意大利品牌Halo，售價約為50萬港元，吳千語喺訪問中表示沙發夠深，背部承托亦十分好，而兩張單人椅，都係意大行品牌GUBI，一張索價近3.5萬港元 。

全屋大部分傢俬都係意大利品牌，內地網民瘋狂讚吳千語有品味。

浴室設有一個圓形大浴缸，擺放了數個蠟燭造型的座枱小燈，充滿情調。主人房同樣走白風，雙人床都係出自意大利品牌Richard B&B ，索價7萬多港元，比客廳張沙發更為便宜，睡房除咗一個床頭櫃、一張白色梳化椅同吊燈外，唔見有太多擺設，吳千語解釋係因為「雜物越多雜念越多。」

客廳嘅火爐。

有網民估計複式別墅位於上海青浦，同款複式別墅最平月租只需2.2萬人仔！吳千語表示因為聽到車聲會感到十分煩燥，所以當初搵咗好耐先搵到呢個單位，」並謂覺得近郊區較有生活氣息，而且很有度假的感覺，她續說：「我一天在外面怎麼忙碌都好，這個就是我的避難所。」